Sciopero Cgil 12 dicembre: anche a Lecco manifestazione contro la Legge di Bilancio

La giornata di mobilitazione coinvolgerà tutti i settori, sia pubblici che privati

A Lecco, dalle ore 9.30, il corteo da Largo Caleotto al municipio

LECCO – “Lo sciopero generale ha due obiettivi: sostenere le categorie in tutte le vertenze aperte con le controparti per il rinnovo dei contratti scaduti, perché i salari vanno alzati innanzitutto con la contrattazione; lanciare una vera e propria vertenza – tutta di merito – nei confronti del Governo, per cambiare la Manovra di Bilancio sulla base delle nostre richieste”.

“Io sciopero contro una Legge di Bilancio ingiusta”, questo lo slogan dello sciopero generale Cgil in programma venerdì 12 dicembre per l’intera giornata di lavoro. Il sindacato scenderà in piazza anche a Lecco per chiedere di: aumentare salari e pensioni; fermare l’innalzamento dell’età pensionabile; dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione; contrastare la precarietà; vere politiche industriali e del terziario; una riforma fiscale equa e progressiva.

Dalle ore 9.30 è previsto il ritrovo in Largo Caleotto a Lecco (centro commerciale Meridiana), quindi il corteo attraverserà la città per dar vita a un presidio in Piazza Diaz, davanti al Municipio di Lecco. La giornata di mobilitazione coinvolgerà tutti i settori, sia pubblici che privati.

Per quanto riguarda i trasporti Trenord fa sapere che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 00.01 alle ore 21.00 di venerdì 12 dicembre 2025 e potrà generare ripercussioni anche ai servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuale e Lunga Percorrenza di Trenord.

Viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro l’inizio dello sciopero e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 01.00 del 12 dicembre 2025.

Nella giornata del 12 dicembre 2025 saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti:

autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Saranno disponibili gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” anche sulla App di Trenord.