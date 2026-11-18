In caso di mancata raccolta il sacco va ritirato ed esposto nel turno successivo
LECCO – In previsione dello sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di venerdì 20 novembre 2026, Silea avvisa che potrebbero verificarsi ripercussioni e disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana.
Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato.
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