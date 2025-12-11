Sciopero Cgil e corteo pro Pal: modifiche alla viabilità per i cortei del 12 e 13 dicembre

Sciopero generale e manifestazione “Stop al genocidio”

Il Comune di Lecco segnala modifiche temporanee alla viabilità

LECCO – Il Comune di Lecco segnala che, venerdì 12 dicembre, per consentire lo svolgimento di un corteo promosso da CGIL Lecco in occasione dello sciopero generale, saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità.

Il corteo partirà alle 9.30 da largo Caleotto, percorrerà via Amendola, via Digione, viale Dante, via Cairoli e via Cavour, per concludersi in piazza Diaz. È previsto il divieto di transito veicolare lungo il percorso per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Diaz dalle 7 alle 13.

Inoltre, il Comune di Lecco segnala che, sabato 13 dicembre, per consentire lo svolgimento di un corteo promosso dal coordinamento lecchese di “Stop al genocidio”, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità.

Il corteo partirà alle 14.30 dal parcheggio di viale Valsugana e percorrerà via Tonio da Belledo, via Turbada, via Monsignor Polvara, via del Roccolo, via dell’Eremo, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, Largo Caleotto, via Amendola, via Digione, via Marco d’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz, via Cavour, via Roma e piazza XX Settembre, per concludersi verso le 18 in piazza Cermenati. Lungo tutto il percorso sarà istituito il divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

A questo link sono pubblicate le rispettive ordinanze viabilistiche a cui fare riferimento per maggiori dettagli.