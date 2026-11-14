Sciopero generale CGIL il 20 novembre, a Lecco manifestazione alle Meridiane

Mobilitazione in tutta la Lombardia per salari, pensioni e diritti sociali. Nel capoluogo lecchese il ritrovo è fissato alle 9.30 in largo Caleotto

Cappelletti: “Quando si sciopera insieme si ottengono conquiste”

LECCO – Anche Lecco si prepara a scendere in piazza per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre. L’appuntamento nel capoluogo è fissato alle ore 9.30 davanti al centro commerciale Le Meridiane, in largo Caleotto, uno dei punti di ritrovo individuati nell’ambito della mobilitazione organizzata dal sindacato su tutto il territorio lombardo.

Al centro della protesta la richiesta di salari e pensioni adeguati al costo della vita, maggiori tutele sociali e condizioni di lavoro dignitose, in una fase segnata dall’aumento delle spese quotidiane e dalla progressiva perdita del potere d’acquisto.

Tra le ragioni dello sciopero, la CGIL indica l’inflazione e il rincaro dell’energia, che continuano a pesare sui bilanci delle famiglie, ma anche le difficoltà di accesso alla casa, le politiche fiscali ritenute inique e il progressivo indebolimento dei servizi pubblici, dalla sanità alla scuola. Il sindacato contesta inoltre l’aumento della spesa militare, a fronte delle risorse giudicate insufficienti per il welfare.

La manifestazione lecchese si inserisce in una mobilitazione più ampia, che interesserà diverse città lombarde con iniziative organizzate prevalentemente nella stessa mattinata. Nel territorio vicino a Lecco, un altro appuntamento è previsto a Morbegno, alle ore 10.30 in piazza Sant’Antonio, mentre a Como il ritrovo sarà alle 9 a Porta Torre e a Bergamo alle 9.30 alla stazione ferroviaria, da dove partirà un corteo verso piazza Vittorio Veneto.

A spiegare il significato della giornata è Valentina Cappelletti, segretaria generale della CGIL Lombardia: «Vogliamo recuperare e moltiplicare la nostra forza, collettivamente, in una fase storica in cui tutta Europa manifesta per gli stessi motivi. Quando si sciopera insieme, si superano insieme i timori e si ottengono conquiste».

La scelta del venerdì come giornata di sciopero ha intanto suscitato ironie e polemiche sui social, alle quali la segretaria regionale ha voluto rispondere ricordando il costo economico che la partecipazione comporta per i lavoratori.

“Lo sciopero è un diritto costituzionalmente riconosciuto pagato, letteralmente, dalle lavoratrici e dai lavoratori che per quella giornata si astengono dal proprio impiego, poiché rinunciano, consapevolmente, al salario della giornata”, sottolinea Cappelletti.

La sindacalista ricorda inoltre come, in un mercato del lavoro caratterizzato da numerose attività aperte anche nei fine settimana, l’astensione del venerdì non coincida necessariamente con un prolungamento del riposo: “Quindi che si fa dopo un venerdì di sciopero? Molti tornano al lavoro. E continuano a battersi per i diritti propri e di tutti”.

A Lecco l’appuntamento è dunque per venerdì 20 novembre, alle 9.30, in largo Caleotto, per una mobilitazione che porterà anche nel capoluogo le richieste della CGIL su lavoro, salari e diritti sociali.