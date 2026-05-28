Sciopero generale del 29 maggio: coinvolti tutti i settori pubblici e privati

Possibili disagi per trasporti, sanità, scuola e raccolta rifiuti
Per il settore ferroviario lo sciopero sarà effettuato dalle ore 21 del 28 maggio alle ore 21 del 29 maggio 2026
LECCO – La Confederazione Unitaria di Base, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 29 maggio. I sindacati incroceranno le braccia a causa di “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”.
Lo sciopero coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, i disagi potrebbero interessare una vasta gamma di servizi: dai trasporti, alla sanità, alla scuola. Saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
Per quanto riguarda il settore ferroviario, Trenord ha fatto sapere che lo sciopero sarà effettuato dalle ore 21 del 28 maggio alle ore 21 del 29 maggio 2026 e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.
Giovedì 28 maggio viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.
Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:
- Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)
- Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.
Possibili disagi anche nella raccolta rifiuti
Silea avvisa che potrebbero verificarsi ripercussioni e disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana a causa dello sciopero del 29 maggio. Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato.
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