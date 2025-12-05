Sciopero martedì 10 dicembre, possibili disservizi nella raccolta rifiuti

L’avviso di Silea
LECCO – In previsione dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uilt Trasporti e Fiadel per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre, Silea avvisa che potrebbero verificarsi disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana.
Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato.