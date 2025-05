Sciopero martedì 6 maggio, possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni

La mobilitazione durerà 8 ore, dalle 9 alle 17

La decisione dipende dal mancato rinnovo del CCNL

LECCO – Domani, martedì 6 maggio, tutte le attività ferroviarie si fermano per uno sciopero del personale indetto dalle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. La mobilitazione durerà 8 ore, dalle 9 alle 17, e saranno pertanto rispettate le fasce di garanzia. La decisione delle organizzazioni sindacali dipende dal mancato rinnovo del CCNL mobilità attività ferroviarie e del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023.

Sebbene nel corso del negoziato siano stati fatti significativi passi in avanti, la controparte datoriale non si è mostrata ancora sufficientemente disponibile ad accogliere le richieste sindacali che, in riferimento al contratto nazionale, prevedono un aumento del 18% della parte economica, in modo tale da assorbire l’inflazione e tutelare così il potere d’acquisto dei salari, e un miglioramento della parte normativa.

“Lo sciopero – dichiara Andrea Frangiamore, Segretario generale della Filt Cgil Lecco e Sondrio – rappresenta uno strumento per difendere la dignità dei lavoratori e il futuro del settore ferroviario italiano, pertanto ci auguriamo che sarà molto partecipato. Ci aspettiamo un segnale anche dal Ministero dei Trasporti, che deve risposte concrete alla questione salariale e ad altri temi irrisolti come le aggressioni al personale e il dumping contrattuale”.

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App. Si invita a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.