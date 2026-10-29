Sciopero nazionale del 30 ottobre: treni regolari a seguito della precettazione

Scongiurati i disagi per quanto riguarda la circolazione dei treni

“Alla luce della precettazione, i treni dovranno viaggiare come da orario ufficiale”

LECCO – Non ci saranno disagi per quanto riguarda la circolazione dei treni in vista dello sciopero nazionale in programma il 30 ottobre. La mobilitazione, indetta da organizzazioni sindacali tra cui USB, USI-CIT, ADL Cobas, CLAP, SIAL Cobas e CIB Unicobas, è stata rinviata per il trasporto ferroviario.

I treni avrebbero dovuto fermarsi dalle ore 21 del 29 alle ore 20.59 del 30 ottobre 2026, ma lo sciopero è stato rinviato a seguito di precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

A renderlo noto sono stati Trenord e Trenitalia: “Alla luce della precettazione, i treni dovranno viaggiare come da orario ufficiale. Le variazioni comunicate nel precedente avviso non sono più valide”.