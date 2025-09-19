Sciopero nazionale, lunedì possibili disservizi anche nella raccolta rifiuti

Silea: “Non lasciare i sacchi in strada ma esporli al turno successivo”
LECCO – In occasione dello sciopero nazionale proclamato da alcune Confederazioni sindacali per la giornata di lunedì 22 settembre 2025, Silea informa i cittadini che potrebbero verificarsi disservizi nei servizi di igiene urbana e nella raccolta dei rifiuti.
L’azienda precisa che, qualora non venisse effettuato il ritiro, i sacchi non dovranno essere lasciati su strada: sarà necessario riportarli in casa ed esporli in occasione del successivo turno di raccolta previsto dal calendario comunale.