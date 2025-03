Screening gratuito per il glaucoma, ecco quando all’ospedale di Lecco

Sabato 15 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, controlli gratuiti all’Ospedale Manzoni

La Settimana Mondiale del Glaucoma punta a sensibilizzare sulla prevenzione della malattia. Prenotazioni attive dal 10 al 14 marzo, posti limitati

LECCO – Prevenire la cecità irreversibile attraverso la diagnosi precoce. Con questo obiettivo l’ASST di Lecco partecipa alla Settimana Mondiale del Glaucoma, offrendo un’opportunità di screening gratuito presso l’Ospedale Alessandro Manzoni. L’iniziativa è in programma sabato 15 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, con accesso su prenotazione telefonica fino a esaurimento posti al numero 0341.489302, attivo dal 10 al 14 marzo, dalle 10.00 alle 12.00.

Durante la giornata verranno effettuati esami gratuiti, tra cui la misurazione della pressione intraoculare, un parametro fondamentale per individuare i segni precoci della malattia. Il glaucoma è una patologia neurodegenerativa che colpisce il nervo ottico e può portare alla perdita progressiva della vista, spesso senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Colpisce principalmente le persone sopra i 40 anni, con fattori di rischio quali pressione intraoculare elevata, familiarità, miopia severa e uso prolungato di corticosteroidi.

“Sono lieto che l’Ospedale Manzoni di Lecco abbia aderito a questa importante iniziativa, frutto del lavoro di squadra dell’équipe di SC Oculistica, che ha visto l’incremento di tre nuovi medici oculisti – dichiara Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Lecco – Lo screening gratuito per il glaucoma rappresenta un’opportunità fondamentale per salvaguardare la salute degli occhi e prevenire danni visivi permanenti. Intervenire tempestivamente, quando la malattia è ancora trattabile, consente di individuare una patologia che spesso non viene percepita”.

Il glaucoma è una malattia silenziosa, ma una diagnosi precoce può fare la differenza. Pierfilippo Sabella, Direttore della Struttura Complessa di Oculistica di ASST Lecco, sottolinea l’importanza dei controlli: “Il glaucoma è una patologia silenziosa, ma con controlli regolari e diagnosi precoce possiamo fare molto per preservare la vista dei pazienti”.

Da un anno, presso la SC Oculistica dell’Ospedale Manzoni, è attivo il Servizio Glaucoma, un ambulatorio specializzato nella diagnosi e nel monitoraggio della malattia. “L’ambulatorio è indicato per chi presenta fattori di rischio per il glaucoma e per il monitoraggio e il trattamento delle persone già affette da tale condizione – aggiunge Sabella – I trattamenti comprendono tecniche laser e chirurgiche. A coordinare la giornata di screening gratuito sarà il responsabile del Servizio, il dottor Davide Tomaselli”.

Secondo le stime, il glaucoma colpisce circa 80 milioni di persone nel mondo, un numero destinato ad aumentare con l’invecchiamento della popolazione. Il 3% degli adulti ne è affetto, con un’incidenza che supera il 10% negli over 70. La forma più comune è il glaucoma ad angolo aperto, che si sviluppa lentamente e senza sintomi evidenti, guadagnandosi il soprannome di “ladro silenzioso della vista”. Questo rende fondamentali i controlli periodici, soprattutto per chi presenta fattori di rischio.

L’invito a partecipare alla giornata di screening è rivolto a tutti, ma in particolare alle persone più a rischio, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e offrire un’occasione concreta per prendersi cura della propria vista.