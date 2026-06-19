Screening mammografico, Ats Brianza invia SMS di promemoria per gli appuntamenti

Nuovo servizio per ricordare data, orario e sede dell’esame
L’obiettivo è aumentare l’adesione ai programmi di prevenzione e ridurre le mancate presentazioni
LECCO – ATS Brianza introduce un nuovo servizio di promemoria tramite SMS dedicato alle donne che partecipano al programma di screening mammografico. L’iniziativa, attiva da questi giorni, punta a favorire la partecipazione agli esami di prevenzione e a ridurre il numero di appuntamenti mancati.
Il messaggio viene inviato nei giorni precedenti all’esame e contiene esclusivamente le informazioni relative a data, orario e sede dell’appuntamento, già comunicate in precedenza attraverso la lettera di invito recapitata al domicilio oppure concordate telefonicamente tramite il call center.
L’Agenzia sottolinea che si tratta di una comunicazione ufficiale e invita i cittadini a prestare attenzione alle caratteristiche del messaggio per riconoscerne l’autenticità. L’SMS, infatti, non contiene link, non richiede alcun pagamento e non chiede l’inserimento o l’invio di dati personali, sanitari o bancari. Allo stesso modo, non vengono richieste password, codici OTP o altre informazioni riservate.
L’obiettivo del nuovo servizio è quello di offrire un supporto aggiuntivo ai cittadini, contribuendo a migliorare l’adesione ai programmi di screening organizzati dal Servizio sanitario e rafforzando le attività di prevenzione sul territorio.
“La prevenzione è uno strumento fondamentale per la tutela della salute. Attraverso questo nuovo servizio vogliamo migliorare l’offerta ai cittadini con un ulteriore supporto per ricordare gli appuntamenti e favorire la partecipazione ai programmi di screening”, sottolinea ATS Brianza.
Per eventuali comunicazioni, richieste di modifica o disdetta dell’appuntamento, i cittadini possono contattare il Call Center Screening al numero 039 8450020 oppure utilizzare il modulo online disponibile sul sito di ATS Brianza.
Partecipare agli screening significa investire nella propria salute attraverso percorsi di prevenzione gratuiti ed efficaci, fondamentali per la diagnosi precoce e la cura tempestiva delle patologie.
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