Screening oncologici, ATS Brianza lancia il nuovo portale per gestire gli appuntamenti

Il nuovo Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening consente di prenotare e modificare appuntamenti, riattivare inviti scaduti e aggiornare i propri recapiti in modo semplice e sicuro

LECCO – ATS Brianza compie un nuovo passo nel percorso di innovazione e semplificazione dei servizi rivolti ai cittadini con l’attivazione del Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening, il nuovo strumento digitale dedicato ai programmi di screening oncologico.

Grazie al portale, gli assistiti possono gestire in autonomia alcune operazioni relative al proprio percorso di prevenzione, accedendo in modo semplice e sicuro ai servizi online.

In particolare, il Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening consente di gestire in autonomia alcune operazioni sui propri percorsi di screening, come ad esempio:

– prenotare o spostare un appuntamento di I livello per gli screening mammografico e citologico;

– attivare un invito scaduto per effettuare lo screening per il colon-retto;

modificare i propri dati di contatto;

– consultare e scaricare i materiali informativi relativi ai diversi programmi di screening.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione ai programmi di screening, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce di alcune tra le più diffuse patologie oncologiche, offrendo ai cittadini una modalità più rapida e flessibile per gestire i propri appuntamenti e mantenere aggiornati i dati di contatto.

“Gli screening oncologici rappresentano uno degli strumenti più efficaci di sanità pubblica perché consentono di individuare precocemente eventuali lesioni o tumori in fase iniziale, quando le possibilità di trattamento e guarigione sono maggiori. Per questo motivo è fondamentale favorire l’adesione della popolazione ai programmi di screening organizzati, che sono gratuiti e basati su evidenze scientifiche consolidate. Con l’attivazione del Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening vogliamo rendere il cittadino sempre più protagonista del proprio percorso di prevenzione, offrendo uno strumento semplice, accessibile e immediato per gestire appuntamenti, aggiornare i propri recapiti e mantenere un contatto diretto con i servizi. Ridurre gli ostacoli organizzativi e facilitare l’accesso agli screening significa aumentare le opportunità di diagnosi precoce e contribuire concretamente alla tutela della salute della nostra comunità», sottolinea il Direttore Sanitario di ATS Brianza Aldo Bellini.



L’attivazione del portale si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi promosso da Regione Lombardia e punta a migliorare l’accessibilità ai programmi di screening, riducendo i tempi di gestione delle richieste e favorendo una comunicazione più efficace tra cittadini e servizi sanitari.

Per accedere al Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening e conoscere i servizi disponibili è possibile consultare il sito di ATS Brianza all’indirizzo: https://screening.servizirl.it/login