Scudetto del Napoli, la festa è impazzata anche a Lecco (VIDEO)

Tifosi e sostenitori della squadra partenopea si sono riversati in Piazza Cermenati

Dopo l’incoronazione del Napoli a Campione d’Italia, auto strombazzanti sul lungolago lecchese a festeggiare la vittoria del campionato

LECCO – Bandiere e maglie colorate di biancoazzurro, insieme a qualche tricolore, a invadere la notte lecchese: per una sera, invece che sul lungolago di Lecco, è sembrato di essere a Napoli. Tifosi e sostenitori della squadra partenopea, dopo la vittoria dello scudetto atteso per trentatré anni, sono esplosi in una gioia incontenibile, manifestandola riversandosi in Piazza Cermenati, intonando cori da stadio e strombazzando in auto e moto per tutto il lungolago.

Evento in parte sorprendente, ma neanche troppo se si pensa che piazza e lungolago sono diventati spesso teatro di festeggiamenti calcistici, sia per vittorie scudetti (l’ultima lo scorso anno per il Milan) che per successi della Nazionale italiana, come nei recenti Europei vinti nell’estate 2021. Senza contare che l’affetto per il traguardo raggiunto dalla squadra di Luciano Spalletti si è manifestato in ogni angolo del mondo.

Comparsi segni di appartenenza e gratitudine verso lo scudetto conquistato anche in giro per la città, come in via Solferino a Castello, tappezzata di azzurro, poco lontano da un luogo che, con il Napoli, condivide una sfumatura di colore: lo stadio del Calcio Lecco.

VIDEO