Il tasso di incidenza del virus è in crescita anche nelle scuole di tutta la Lombardia

Rispetto ai dati di settimana scorsa sono passate da 6 a 8 le classi in quarantena

LECCO – Numeri in crescita, sia sul fronte dei singoli contagi che del tasso di incidenza per tutte le fasce d’età, per quello che riguarda l’andamento della diffusione del Covid nelle scuole.

La sesta settimana di rilevazione, con dati cristallizzati al 24 ottobre, mette in evidenza, a livello lombardo, un incremento dei tassi di incidenza per tutte le classi di età, con un’accentuazione maggiore per la classe di età compresa tra i 6 e i 10 anni, caratterizzata anche per maggior numero assoluto di casi.

Anche il Lecchese rispecchia la situazione regionale con 138 studenti e 8 classi in quarantena. Come settimana scorsa, nessun operatore scolastico risulta in isolamento fiduciario ma il numero complessivo degli alunni per cui è stato necessario far scattare la didattica a distanza è leggermente aumentato passando da 123 a 138 con 8 classi coinvolte rispetto alle 6 di settimana scorsa.

In particolar modo la misura dell’isolamento fiduciario è scattato per due classi della primaria e 6 della scuola secondaria di primo grado.

Continua anche la campagna di monitoraggio della situazione scolastica tramite lo screening con test salivari: per la nostra Provincia l’iniziativa vede coinvolti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Casatenovo. Al momento non sono state riscontrate positività.