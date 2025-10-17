Scuola. Al Palataurus prende il via Orientalamente – Istruzioni per orientarsi

La rassegna della Provincia di Lecco durerà una settimana

“Accompagniamo gli studenti ad una scelta consapevole”

LECCO – Non semplicemente una guida all’orientamento scolastico, ma un vero e proprio accompagnamento ad una scelta consapevole. Ha preso il via questa mattina al Palataurus la 15^ edizione di Orientalamente, la rassegna dedicata all’orientamento che fino al 24 ottobre sarà crocevia di studenti, docenti e famiglie del territorio lecchese. L’evento è organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e con la scuola Polo per l’orientamento scolastico, l’Istituto comprensivo Lecco 1 – Falcone e Borsellino.

16 Aree orientative, dove i docenti orientatori delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale saranno a disposizione per fornire informazioni, approfondimenti e chiarimenti su tutti i percorsi di studio e sull’offerta formativa della provincia di Lecco, 21 laboratori didattico-formativi, curati dalle scuole superiori e dai centri di formazione professionale del territorio, dove gli studenti potranno partecipare attivamente e “toccare con mano” le diverse discipline e attività, sperimentando in prima persona le opportunità offerte dai vari indirizzi di studio. In totale, sono attesi circa 3 mila studenti. Domani, sabato, la rassegna sarà aperta anche alle famiglie, gli slot di visite hanno raggiunto la saturazione in brevissimo tempo, a testimonianza dell’importanza ed interesse dell’iniziativa.

“Un sentito ringraziamento all’Ufficio scolastico territoriale e alla scuola capofila per l’orientamento per il loro contributo attivo e prezioso nella realizzazione condivisa di questa iniziativa – ha dichiarato il consigliere provinciale Antonio Pasquini durante il momento inaugurale – faccio un appello alle famiglie: non proiettate sui ragazzi le vostre aspettative ma lasciateli liberi di scegliere. Molti non decideranno necessariamente durante questa settimana che strada prendere ma quando sarà il momento, sapranno farlo con autentica consapevolezza, anche del loro valore, delle loro competenze e attitudini. Orientalamente intende fare soprattutto questo: valorizzare le competenze dei nostri giovani e aiutarli ad essere consapevoli delle loro scelte”.

Dello stesso parere il provveditore Adamo Castelnuovo: “Con questa rassegna lanciamo ipotesi di futuro ai nostri ragazzi, fondamentale il contributo degli insegnanti che ringrazio per il prezioso lavoro di ricerca e accompagnamento”.

Vittorio Roberto, Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Lecco 1 – Falcone e Borsellino, ha aggiunto: “Nella dinamica dell’orientamento dovremmo ascoltare tutte le voci, senza dimenticare che il soggetto da educare è e resta l’alunno. Grazie per questa bella opportunità e buona rassegna a tutti”.

Anche quest’anno a Orientalamente non mancherà il mondo del lavoro: l’Area aziende ospiterà stand di imprese locali, offrendo ai visitatori uno spaccato concreto delle realtà professionali del territorio. Nel Check-Point Scuola-Lavoro, gli esperti del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco illustreranno le competenze e le professioni più richieste dal mercato, aiutando gli studenti a comprendere meglio le opportunità e le tendenze del mondo occupazionale. Questa struttura nasce da una collaborazione sinergica tra le scuole e i centri di formazione professionale del territorio, che hanno lavorato insieme per offrire un’esperienza formativa integrata, partecipata e coinvolgente.

Un contributo prezioso sarà inoltre offerto dagli operatori volontari del Servizio civile universale, che durante la rassegna affiancheranno gli addetti ai lavori svolgendo attività di accoglienza e peer education a supporto degli studenti partecipanti.

