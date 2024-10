Scuola Carducci, polemica sulla palestra: “E’ ancora inagibile”

Dal Comune fanno sapere che la palestra tornerà ad essere fruibile entro una decina di giorni

La polemica dei genitori: “Oltre ai disagi per gli studenti che non possono fare educazione fisica c’è il problema dei corsi a cui abbiamo iscritto i nostri figli”

LECCO – Genitori arrabbiati, ma anche i rappresentanti delle associazioni sportive. La palestra della scuola Carducci, infatti, non è ancora agibile: lo sarà entro il 28 di ottobre, a prometterlo è il Comune stesso. Mancano alcuni ultimi interventi e la pulizia di palestra e spogliatoi, dopo di che sarà di nuovo utilizzabile dagli studenti e dalle associazioni.

I lavori alla palestra rientrano nel più ampio intervento di riqualifica che nel corso dell’ultimo anno ha interessato il plesso scolastico, inaugurato alla presenza del sindaco Mauro Gattinoni e dell’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi per l’inizio dell’anno scolastico (leggi qui). In quell’occasione l’amministrazione aveva annunciato che la palestra sarebbe tornata agibile entro fine settembre ma così non è stato.

La promessa del 28 ottobre non rassicura i genitori, che in queste settimane hanno più volte scritto al Comune per chiedere lumi sulla situazione: “Inizialmente ci era stato detto che i lavori alla palestra sarebbero terminati entro fine settembre, poi la data è stata posticipata al 15 ottobre, al 20 e ora al 28 – raccontano alcuni di loro – oltre ai disagi per gli studenti che non possono fare educazione fisica c’è il problema dei corsi a cui abbiamo iscritto i nostri figli. Non essendo disponibile la palestra gli allenamenti sono stati spostati in altre strutture, non sempre comode da raggiungere e inadeguate”.

E’ il caso, ad esempio, dei corsi della Asd Zanetti, trasferiti temporaneamente alla palestra di Rancio: “Oltre alla scomodità per chi non ha l’auto – racconta un genitore – entra acqua dalle pareti e non funziona il riscaldamento. Parlando poi con qualche responsabile dell’associazione è emerso il danno economico subito per via del calo di iscrizioni, non avendo a disposizione la palestra della Carducci. Questo continuo rinviare la data di apertura della palestra non è rispettoso nei confronti delle associazioni e delle famiglie che prendono un impegno, spendendo anche soldi”.

Insomma, il malumore è tanto e l’auspicio è che nel giro di una decina di giorni la palestra sia effettivamente pronta per l’utilizzo.