Scuola da ‘recuperare’, attività estive per gli studenti: tre progetti al via

Assistenza scolastica durante l’estate per recuperare la didattica persa

Pronti a partire tre progetti dedicati agli studenti coordinati da Provincia e Comune

LECCO – Il ritorno a settembre, quest’anno, potrebbe essere più difficile che in passato per gli studenti: se le scuole sono rimaste chiuse per il lockdown, l’attività scolastica è proseguita con la didattica ‘on line’, una modalità nuova con cui si sono confrontati per la prima volta alunni e insegnanti e decisamente diversa dalle lezioni in classe.

Per colmare eventuali difficoltà dei ragazzi, sono stati predisposti e presentati questa mattina, martedì, a Villa Locatelli tre progetti di sostegno alla formazione scolastica dedicati agli studenti. L’iniziativa è coordinata dal Comune di Lecco e della Provincia di Lecco e fruisce della collaborazione di alcuni operatori del terzo settore.

Per gli studenti delle superiori

Con il Centro Studi Modus è stato lanciato il progetto “Recupero Estate” per offrire agli studenti delle Scuole Superiori un percorso di recupero estivo strutturato. Le lezioni, tenute in presenza, si svolgeranno presso i parchi e gli spazi messi a disposizione dal Comune e si svolgeranno sotto l’egida di docenti qualificati.

Grazie alla partecipazione dei Dirigenti Scolastici e dei coordinatori di classe, che forniranno indicazioni di recupero personalizzate, ogni studente potrà accedere ad un percorso con interventi mirati, in moduli componibili e adattabili ai diversi livelli di preparazione. Alla conclusione di questo percorso seguirà il rilascio di un attestato di frequenza, che verrà considerato dalla Scuola alla stregua di una nota di merito. Le lezioni si svolgeranno nei mesi estivi da lunedì 6 luglio a venerdì 28 agosto.

Per gli alunni di elementari e medie

Sempre con il Centro Studi Modus ci sarà anche “Ripassiamo insieme” dedicato a studenti di scuole Elementari e Medie. Il progetto offre agli alunni un percorso di recupero estivo online per ripassare, approfondire o affrontare ex novo gli ultimi argomenti del programma ministeriale dell’anno scolastico appena concluso. Le lezioni si terranno tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 14.00 alle 17.00. I ragazzi, infatti, oltre a imparare e tenersi in allenamento, avranno modo di continuare a praticare la socialità con i loro coetanei. Il progetto prevede proprio per questo numerosi momenti ludico-ricreativi in cui sviluppare la fantasia e la creatività e la relazione con i compagni di classe.

Per informazioni:

Centro Studi Modus lecco

Via Leonardo da Vinci 11, 23900, Lecco

segreteria@ripetizionilecco.it

Tel 0341.591788

Con la Comunità di Via Gaggio prosegue il Crossing anche d’estate

L’Associazione “Comunità di via Gaggio” in questi mesi di lockdown ha proseguito l’attività del progetto Crossing (rivolto ad adolescenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado) impegnando due educatrici professionali e alcuni volontari.

Utilizzando lo strumento delle videochiamate di gruppo o individuali, dalla fine di febbraio è stata mantenuta la relazione con circa 50 adolescenti, affrontando con loro temi legati alla quotidianità, al futuro, all’affettività e agli altri aspetti del vivere. Nella seconda metà del mese di maggio, l’Associazione ha avviato una riflessione con l’equipe per provare ad identificare i bisogni prioritari e prevalenti verbalizzati o fatti emergere dai ragazzi nel corso degli incontri on-line. Proprio per offrire una risposta a questi bisogni è nato un nuovo progetto, i cui obiettivi sono precisamente dettati dalla predetta analisi dei bisogni.

Il progetto si rivolge ai giovani dai 15 ai 20 anni. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 40. La precedenza verrà data ai ragazzi che hanno frequentato il progetto Crossing nell’anno scolastico 2019-20. Eventuali posti rimanenti saranno a disposizione dei giovani del territorio.

Per la realizzazione del progetto, l’Associazione mette a disposizione la propria struttura in corso Bergamo 69 a Lecco (Casa sul Pozzo), i propri volontari e la propria capacità di creare rete e reperire risorse umane ed economiche al fine di realizzare il presente progetto. Non è previsto alcun costo a carico dei partecipanti.

Il progetto è stato elaborato da un gruppo costituito da: 4 volontari 2 educatrici 1 coordinatore Tutti sono operatori del progetto Crossing, da ben oltre dieci anni attivo presso la Casa sul Pozzo.

I gruppi di partecipanti saranno seguiti da operatori e/o volontari dell’Associazione. La realizzazione del progetto prevede l’impiego di un numero di operatori variabile in base al numero dei partecipanti. Secondo la normativa, ogni gruppo di ragazzi sarà composto al massimo da 10 membri. Le attività di ogni gruppo saranno condotte da un numero variabile di operatori, da 1 a 3, a seconda dei partecipanti. L’assegnazione dell’operatore al gruppo sarà definitiva e invariabile per tutto il periodo. Clicca qui per tutte le informazioni

Con Fuori Classe

Anche l’associazione Fuori Classe è in campo per sostenere gli studenti di superiori e medie durante l’estate. Il progetto di aiuto scolatico si svolgerà a Luglio e Agosto da lunedì a venerdì (Orario 9.00-13.00 e 15.00-19.00) per recuperi a settembre e compiti delle vacanze.

Per informazioni

Fuori Classe – Spazio Studio Via Parini 33, Lecco 347.3160152 fuoriclasse.spaziostudio@gmail.com