Scuola De Amicis: il cantiere è alle battute finali, si prepara il rientro degli studenti

Lavori principali terminati il 27 settembre, mancano interventi marginali e il collaudo

Si punta all’inizio del 2027 per il rientro degli studenti della primaria e della Scuola dell’Infanzia Damiano Chiesa

LECCO – Il cantiere della scuola De Amicis di via Amendola è arrivato alla fase finale. I lavori principali di riqualificazione dell’edificio che ospiterà la scuola primaria De Amicis e la scuola dell’infanzia Damiano Chiesa si sono conclusi il 27 settembre, rispettando il termine previsto nell’ultima proroga. Ora restano alcune lavorazioni marginali, quindi si procederà con le verifiche e il collaudo dell’edificio.

A fare il punto è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco Stefano Parolari, che sottolinea come il cronoprogramma sia stato rispettato.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, ha interessato in maniera significativa lo storico edificio scolastico, con opere di riqualificazione strutturale ed energetica, il rifacimento degli impianti e una nuova organizzazione degli spazi didattici. Nei mesi scorsi erano stati rimossi anche i ponteggi, permettendo di vedere la nuova facciata dell’edificio.

Particolare attenzione è ora rivolta ai passaggi necessari prima del ritorno degli alunni. Non è ancora stata fissata una data definitiva per l’ingresso nella scuola rinnovata degli studenti della De Amicis e dei bambini della Damiano Chiesa. L’auspicio dell’Amministrazione è che il rientro possa avvenire all’inizio del 2027.

“Metteremo a disposizione gli spazi non appena sarà possibile, speriamo entro la fine di novembre – fa sapere Parolari – poi ci sarà da completare anche la parte relativa agli arredi”. Per consentire il trasferimento senza interrompere l’attività didattica, l’ipotesi è quella di utilizzare le vacanze natalizie per le operazioni di trasloco, così da arrivare al nuovo anno con la scuola pronta ad accogliere nuovamente alunni e insegnanti.

L’assessore esprime soddisfazione anche per l’impegno dell’impresa durante i mesi estivi. “Siamo contenti. L’impresa ha lavorato per tutto agosto, proprio per evitare ulteriori ritardi e ulteriori disagi”.

Resta invece separato il capitolo dell’Eureteka, l’innovativa struttura destinata alle attività didattiche e ai laboratori che verrà realizzata nel cortile della scuola, al confine con il campus universitario. “L’Eureteka è oggetto di una procedura distinta rispetto all’intervento principale sulla scuola e avrà anche un accesso separato” ha ricordato Parolari.