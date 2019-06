Scuola di Malnago “In viaggio” per una magica festa di fine anno

Sabato scorso, i bimbi della scuola primaria Silvio Pellico hanno presentato “In viaggio”

Una festa di fine anno per imparare a sconfiggere tutti insieme “lo stregone dell’ignoranza”

LECCO – “In viaggio”, questo il titolo della festa di fine anno della scuola di Malnago andata in scena sabato 1 giugno.

In viaggio… verso nuove mete, nell’avventura della conoscenza, per imparare dalle maestre, dai libri, ma anche dai compagni e dalla diversità, per sconfiggere, come hanno recitato i genitori di quinta nel saluto ai loro figli, lo stregone dell’ignoranza.

Importanti i messaggi regalati quest’anno dai nostri bambini della scuola “S. Pellico”: “Il mondo è di mille colori, è dei popoli che custodiscono quei tesori”, hanno cantato i bambini di prima, e i compagni di seconda li hanno seguiti con nastri colorati, salti e gioia sulle note della canzone di Giorgia “Un sole dentro al cuore”.

La classe quarta ha regalato uno spettacolo hip hop il cui testo parla di libertà… ”come l’ Aquila… che vola in alto, si libra nel vento, vola sul mondo e dubbi non ha. Sa che arriverà dove la guida l’istinto e la sua meta raggiungerà”… e sventolando bandiere di tutto il mondo.

Quindi la scena è passata “Gnomilandia”, lo spettacolo recitato dai bambini di terza, nonché titolo del libro da loro stessi scritto “Avventura a Gnomilandia. Alla ricerca dei colori” in cui si parla della bellezza della diversità. Proprio dai bambini arriva una domanda cruciale: “Come fai ad essere felice se tutti gli altri sono infelici?”

Come facciamo noi adulti a pensare al benessere nostro, senza pensare all’altrui benessere? Ed ecco l’importanza del condividere, dell’accettare il diverso, dell’imparare dalla ricchezza dell’arcobaleno che racchiude in sé tutti i colori: crescere, scoprire, avventurarsi nella conoscenza dell’altro, degli altri, come in un viaggio emozionante, entusiasmante e travolgente!

Ed ecco l’ultimo viaggio, quello di quinta, nell’affascinante oriente. Ragazzine odalische e ragazzi con turbanti hanno ammaliato il pubblico con una danza da mille e una notte.

Infine non poteva mancare un affettuoso saluto alla maestra di quinta, Amedea, e la presentazione dei nuovi bimbi di prima, che sono stati annunciati e accolti durante la festa.

La quinta ha passato loro la staffetta, perché anche la scuola è un viaggio: “C’è chi se ne va, e c’è chi arriva! Lascia forte emozioni, ci fa vivere nuove esperienze, ci mette alla prova, fa esplorare mondi sconosciuti, instaurare nuove relazioni… Buon viaggio a tutti i nostri studenti e agli studenti del mondo, che sia un viaggio con occhi e cuore aperti”.