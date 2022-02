Ora sono ‘solo’ 800 gli alunni in quarantena, erano 8 mila al rientro dal Natale

Restano una cinquantina di classi con studenti assenti per Covid

LECCO – Sarà per la diminuzione dei casi, sarà soprattutto per le nuove regole (vedi qui) sulla gestione delle quarantene in ambito scolastico appena entrate in vigore che ora la scuola può finalmente proseguire con meno disagi e meno studenti costretti a seguire le lezioni da casa.

Alla ripresa dell’attività didattica dopo le festività natalizie, era enorme il numero di studenti in Dad per casi di positività nella propria classe, ben 8 mila alunni in tutta la provincia di Lecco. Una cifra che si è dimezzata la settimana successiva a 4 mila studenti ed ora, con le ultime misure introdotte dal Governo (che hanno alzato la soglia dei casi riscontrati affinché l’intera classe sia posta in quarantena) il loro numero si è ulteriormente ridotto.

Sono oggi 815 gli studenti in quarantena, per un totale di 59 classi. Sono invece 47 gli addetti assenti per Covid tra il personale scolastico. Nello specifico: