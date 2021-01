Scuola e didattica a distanza. Il sindaco incontra gli studenti: “Ascoltiamoli”

Lezione all’aperto contro la Dad. Dopo l’iniziativa, l’incontro tra studenti e sindaco

Gattinoni: “Ascoltiamoli soprattutto in questa fase così delicata”

LECCO – Dopo il sit-in di ieri al Broletto, dove alcuni studenti del Liceo Manzoni si sono ritrovati per seguire insieme (pur distanziati) le lezioni on line, il sindaco Mauro Gattinoni ha voluto convocarli in municipio:

“Ho voluto incontrare i loro rappresentanti – ha spiegato il primo cittadino – Insieme abbiamo parlato del futuro della scuola, del movimento di sensibilizzazione da loro creato ‘DaD – Disagio a distanza’ ma anche dei giovani talenti, dei progetti futuri della città, del ruolo imprescindibile dei ragazzi per disegnarli”.

“L’attenzione dell’Amministrazione per le istanze dei nostri ragazzi resta alta – ha aggiunto Gattinoni – partendo dalla prima cosa da fare: mettersi in loro ascolto, soprattutto in questa fase così complicata”.

