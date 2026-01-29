Scuola e informazione: con “Edicola mi piace” i ragazzi tornano in edicola

Tre edicole e sei classi coinvolte nel progetto promosso da Snag Confcommercio Lecco e Comune

Michele Preda: “Curiosità e difficoltà dei ragazzi dimostrano che serve continuare”

LECCO – Educazione all’informazione, conoscenza delle fonti e avvicinamento al mondo del giornalismo: sono questi i temi al centro del progetto “Edicola mi piace”, iniziativa rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado e promossa da Assocultura – Snag Confcommercio Lecco e dal Comune di Lecco. In questi ultimi giorni di gennaio si stanno concludendo le prime tappe del percorso, che ha coinvolto tre edicole e sei classi di tre istituti cittadini.

Dopo un’introduzione in aula a cura degli insegnanti, gli studenti del Collegio Volta, della Stoppani e della Ticozzi hanno avuto l’opportunità di uscire dalla scuola per incontrare direttamente gli edicolanti Michele Preda (edicola di via Besonda), Matteo Corno (edicola di piazza Manzoni) ed Enrico Merlino (edicola Merlo di viale Adamello), conoscendo da vicino queste realtà e il loro ruolo sul territorio. Successivamente, il percorso è proseguito con l’incontro in classe con i giornalisti Riccardo Baldazzi e Stefano Spreafico, che hanno raccontato agli studenti come nasce una notizia e come funziona il lavoro giornalistico.

“Accogliere i ragazzi in edicola e dialogare con loro è stata un’esperienza intensa e preziosa – ha commentato il presidente di Snag Lecco, Michele Preda – Ho riscontrato grande curiosità, ma anche una certa difficoltà nel rapportarsi con il mondo dell’informazione. Proprio per questo è importante continuare a lavorare in questa direzione, offrendo occasioni di confronto e conoscenza”.

Sull’importanza educativa dell’iniziativa è intervenuto anche l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo: “Cittadini più informati significa cittadini più attivi e partecipi. Il progetto ‘Edicola mi piace’ ha un duplice valore: permette ai ragazzi di conoscere da vicino alcune figure professionali legate all’informazione e li stimola a riflettere sull’importanza delle fonti e dell’approfondimento per comprendere ciò che accade intorno a loro. Come amministrazione, insieme a Confcommercio, sosteniamo un progetto concreto che parte dalla scuola e dall’educazione”.

Il percorso ha coinvolto studenti tra gli 11 e i 14 anni, ai quali è stata offerta anche l’opportunità di proseguire l’esperienza in autonomia grazie a un contributo messo a disposizione dal Comune di Lecco per l’acquisto di riviste e quotidiani. Le classi partecipanti hanno inoltre ricevuto abbonamenti a testate locali, a supporto di un lavoro didattico che mira a rafforzare il senso critico e la consapevolezza informativa delle nuove generazioni.