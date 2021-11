Scuola e quarantena: cambiano le regole, ma non i numeri nel Lecchese

Sono 189 gli studenti e 10 gli operatori scolastici in quarantena al 21 novembre

Numeri stabili nel Lecchese, ma a incidere è anche il numero meccanismo di messa in quarantena delle classi

LECCO – Dieci classi in quarantena per un totale di 189 studenti e 10 operatori scolastici destinati dei provvedimenti di isolamento fiduciario. Sono numeri tutto sommato stabili quelli che emergono dall’ultimo monitoraggio diffuso da Regione Lombardia con dati “cristalizzati” a domenica 21 novembre. Un dato su cui incide però il nuovo meccanismo in base al quale scattano le quarantene scolastiche, regolamentato in base alla Circolare ministeriale del 3 novembre, in cui è stato introdotto anche il periodo di sorveglianza attiva a seguito del quale può o meno scattare la quarantena per la classe.

Rispetto al precedente report, fermo all’8 novembre (la rilevazione è saltata la scorsa settimana proprio a causa dell’introduzione delle diverse normative per attribuire le quarantene scolastiche), parliamo infatti di cifre molto simili, su cui pende però ora l’incognita degli studenti sottoposti a sorveglianza attiva. Nello specifico si tratta di 3 sezioni di scuola materna per 50 alunni e 7 educatori, 6 classi, 113 studenti e 3 operatori alla secondaria di primo grado e una classe per 26 studenti alle superiori.

Due settimane fa infatti erano sempre 10 le classi in quarantena con 204 studenti coinvolti e un solo operatore scolastico in quarantena.

A livello regionale invece il monitoraggio ha evidenziato un rialzo deciso nelle ultime due settimane di novembre per tutte le fasce d’età 0-2/3-5/6-10/11-13/14-18 anni. La nona e la decima settimana di rilevazione (08-21 novembre) mostrano infatti un andamento dei contagi in crescita importante su tutte la fasce d’età, crescita relativamente più modesta nella fascia d’età 14-18 anni (soggetta a vaccinazione anti Covid 19). Il report dell’11 novembre parlava di 370 classi, 6.681 studenti e 177 operatori scolastici in quarantena in Lombardia. Numeri più che raddoppiati ora con 902 classi, 15.305 studenti e 1.150 operatori “costretti” a casa.