Scuola e territorio più vicini grazie al Rotary Club Lecco

Camminate per coinvolgere gli studenti e valorizzare le bellezze di Lecco

Gli itinerari ideati proposti raccolti nel sito web del Rotary

LECCO – Mercoledì 14 febbraio i soci del Rotary Club Lecco si sono ritrovati per discutere il progetto ‘Scuola-Territorio’ promosso dal club stesso. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere ai giovani (ma non solo) il territorio nel quale vivono e di generare contenuti per la promozione di un turismo ‘con gli studenti, per gli studenti’.

Laura Polo D’Ambrosio, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico A.Manzoni di Lecco, e il socio Mario Goretti, amministratore delegato di Agomir spa, hanno illustrato l’evoluzione di questa idea del Rotary Club Lecco.

Mario Goretti ha sottolineato che “si tratta di un’iniziativa per portare sul nostro territorio contenuti paesaggistici e camminate con gli studenti e per gli studenti delle scuole di Lecco, coinvolgendo i ragazzi e valorizzando i percorsi di Lecco. Oltre ai totem fisici interattivi che saranno presenti in centro Lecco, grazie al supporto del Comune e le cui schermate digitali avranno una veste grafica ideata dagli alunni e dalle alunne che hanno collaborato in questi anni, abbiamo pensato di ingrandire il progetto, creando ancora più contenuti: percorsi adatti a tutti e che saranno fruibili e consultabili facilmente sul sito web”.

La prof.ssa Polo D’Ambrosio ha inoltre nominato un’altra importante iniziativa promossa dal Rotary che rientra nel progetto ‘Scuola e Territorio’: ‘Paesaggio rurale di Cavagna – Sant’Egidio. La campagna in mezzo alla città’, una camminata che ha visto il coinvolgimento degli studenti del Liceo classico e linguistico A. Manzoni, del Liceo artistico Medardo Rosso e dell’Istituto Bertacchi. Un percorso di riscoperta da parte della collettività, non solo della popolazione locale, di beni di rilevante interesse culturale e ambientale, reso possibile grazie all’appoggio del Comune di Lecco, del F.A.I. e dell’associazione culturale ‘Insieme per Sant’Egidio’.

Questo itinerario sarà visualizzabile sul sito web insieme ad altri percorsi, tutti pensati dagli studenti stessi. Questa iniziativa non vuole essere la sostituzione di percorsi culturali già presenti nel territorio lecchese, ma solo un’integrazione e un modo per coinvolgere maggiormente i ragazzi. Oltre a ‘La campagna in mezzo alla città’, gli itinerari creati finora sono: ‘Le pietre della guerra: memorie della prima guerra mondiale’ con l’obiettivo di riconoscere le testimonianze che la Grande Guerra ha lasciato sul territorio, ‘Quattro passi con Manzoni’ e ‘Manzoni sulle due ruote’ per chi volesse scoprire i luoghi manzoniani in bicicletta, e molti altri percorsi che valorizzano la bellezza e la storia di Lecco.

Polo D’ambrosio ha sottolineato che “sicuramente è un’occasione offerta agli studenti per riconoscere, studiare e raccontare ad altri il nostro territorio. Inoltre le iniziative rappresentano l’opportunità di vivere un contatto diretto e armonioso con l’ambiente, riappropriandosi delle radici culturali identitarie e promuovendo lo spirito di una cittadinanza attiva, per questo ringrazio ancora una volta il Rotary Club Lecco”.

Francesco Locatelli, presidente del Rotary Club Lecco, ha ringraziato i relatori per l’interessantissima presentazione e ha sottolineato l’importanza di questo progetto per i giovani e per il territorio: “L’obiettivo del Rotary è quello di renderlo ancora più ambizioso, coinvolgendo sempre più scuole ed enti”, ha affermato