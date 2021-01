Scuola e trasporti, ASF annuncia 150 corse in più da lunedì

L’azienda di trasporti ASF si organizza per la riapertura delle scuole

Annunciate 150 nuove corse a partire dall’11 gennaio

LECCO – In vista della ripartenza delle lezioni in presenza delle scuole superiori, e in particolare per i doppi turni di ingresso e uscita della scuole, l’ASF Autolinee ha predisposto i nuovi orari delle corse.

La società di trasporti comasca ha in capo delle linee che collegano Como a Lecco e alla Brianza meratese, raccogliendo lungo il percorso gli studenti dell’oggionese e dell’area dell’Erbese.

“Le informazioni condivise durante i tavoli di collaborazione con gli Istituti hanno reso possibile una più efficiente e capillare distribuzione delle corse, nell’ottica di migliorare il servizio per tutti gli utenti e non solo quello per gli studenti” spiegano dalla società.

Per adattare il servizio ai nuovi orari scolastici, che prevedono un secondo orario di ingresso mattutino e un nuovo orario di uscita pomeridiano, “a partire da lunedì 11 gennaio – scrivono da ASF – saranno rimodulati gli orari feriali in modo da consentire agli studenti di muoversi in tutta sicurezza, garantendo un servizio efficiente e rispondendo alle loro nuove esigenze”.

Verranno quindi aggiunte circa 150 nuove corse che, insieme alla rimodulazione degli orari feriali, saranno in vigore già a partire dall’11 gennaio.

“Come detto in precedenza – precisano – le modifiche e le nuove corse sono state studiate a partire dalle preziose indicazioni degli istituti scolastici e dalle rilevazioni fatte da ASF in questi mesi, proprio per calibrare al meglio il servizio sulle esigenze degli studenti. Saranno comunque assicurati tutti i trasporti da e per le scuole primarie e secondarie di primo grado”.

È già possibile trovare i nuovi orari in vigore dall’11 gennaio sul sito www.asfautolinee.it