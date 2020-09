Scuola. I sindacati: “Sbagliate anche le nomine del personale scolastico”

Dopo il caos per le nomine dei professori, ora anche per il personale Ata

I sindacati della scuola: “Una totale confusione nelle operazioni”

LECCO – “Dopo aver autorizzato il contingente e aver iniziato le nomine il 22 settembre, dopo una sola giornata, le stesse sono state sospese a data da destinarsi poiché le graduatorie non sono correte, graduatorie che a differenza di quelle dei docenti sono già in vigore da tempo”.

Sono di nuovo Flc Cgil Lecco, Cisl Scuola MB Lecco, Uil Scuola Rua Lecco e Snals Lecco a denunciare “i gravi errori commessi da parte dell’Amministrazione” scolastica che impedirebbero, di assegnare i collaboratori scolastici alle varie scuole del territorio.

“Si ripropone per gli ATA lo stesso scenario dei docenti nomine sbagliate – scrivono i sindacati – con conseguente ‘balletto’ di persone che si troveranno a prendere servizio in una scuola e che, magari, il giorno successivo saranno assegnate a un’altra, senza nessun rispetto per i lavoratori, le famiglie e il diritto allo studio”.

“Ancora una volta – proseguono – l’Amministrazione si dimostra incapace di creare le condizioni minime affinché il sistema scolastico possa ripartire a pieno regime. Le OO.SS. denunciano nuovamente la totale confusione che regna durante tute le operazioni di nomina a tempo determinato (personale docente e ATA) e si dichiarano pronte a perseguire tute le azioni possibili per la tutela dei lavoratori da una parte e delle stesse scuole dall’altra, scuole che ancora oggi sono in grave sofferenza per la mancanza del personale”.