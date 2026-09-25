Scuola, il Governo approva il decreto: tetto del 30% per gli studenti stranieri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge sulla scuola, le novità

Non solo la composizione delle classi ma anche regole relative all’abbigliamento e l’obbligo di corsi di italiano

LECCO – Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge sulla scuola. Il provvedimento introduce una serie di novità che riguardano la composizione delle classi, l’apprendimento della lingua italiana, l’inclusione scolastica e alcune regole relative all’abbigliamento e alla possibilità di presentarsi a scuola con il volto coperto.

La misura che ha attirato maggiormente l’attenzione è quella relativa alla presenza degli studenti stranieri nelle classi. Il decreto introduce un limite del 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana che non abbiano una conoscenza sufficiente della lingua italiana o che rientrino nei criteri previsti dal provvedimento. Il tetto riguarderà le classi prime della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con applicazione a partire dall’anno scolastico 2027/2028.

Il criterio, dunque, non si basa semplicemente sulla cittadinanza, ma tiene conto anche del percorso scolastico e della conoscenza della lingua italiana. Per la scuola primaria, in particolare, vengono considerati gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Nella scuola secondaria il riferimento è invece al percorso scolastico precedente. Sono inoltre previste deroghe per alcune situazioni specifiche, comprese comprovate esigenze familiari e legate al domicilio dello studente.

Per le scuole che, nonostante le deroghe, non riusciranno a rispettare il limite è previsto un fondo destinato al potenziamento dell’insegnamento dell’italiano, con una dotazione indicata in 17,5 milioni di euro. Un ruolo di coordinamento viene inoltre attribuito agli Uffici scolastici provinciali, chiamati a intervenire nell’organizzazione della distribuzione degli studenti tra gli istituti.

Un altro capitolo riguarda le famiglie degli studenti che non conoscono adeguatamente l’italiano. Il decreto prevede l’obbligo di frequentare corsi gratuiti di lingua italiana nei casi individuati dalla normativa. Per chi non rispetta l’obbligo sono previste sanzioni amministrative da 200 a 1.000 euro. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha indicato nella conoscenza dell’italiano “uno degli strumenti centrali del nuovo intervento”.

Tra le novità più discusse c’è poi il divieto di presentarsi a scuola con il volto integralmente coperto. La norma riguarda, tra gli altri, burqa e niqab e prevede multe da 200 a 1.000 euro. Nel caso in cui a violare il divieto sia un minore, la sanzione viene applicata ai genitori.

Il decreto contiene inoltre ulteriori misure sul sistema scolastico. Tra queste, risorse aggiuntive per il contrasto al cyberbullismo, maggiori fondi per garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo alle famiglie con redditi più bassi e nuove risorse per i docenti tutor. Sono previste anche disposizioni relative al sostegno e al Piano educativo individualizzato.

Il provvedimento dovrà ora proseguire il proprio iter parlamentare per la conversione in legge. Nel frattempo, le nuove disposizioni aprono già un confronto sul modo in cui le scuole dovranno organizzare le classi e gestire l’inserimento degli studenti con una conoscenza insufficiente dell’italiano.

Per il territorio lecchese resta ora da capire quale sarà l’impatto concreto delle nuove regole sulle scuole della provincia, anche alla luce della composizione delle classi e della presenza di studenti di origine straniera.