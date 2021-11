La quarantena è scattata per 10 le classi, 204 studenti e un operatore scolastico

Numeri decisamente in crescita rispetto al quadro fotografato settimana scorsa

LECCO – Dieci classi, 204 studenti e un operatore scolastico in quarantena. A una settimana dall’ultimo monitoraggio sono praticamente raddoppiati i numeri relativi all’incidenza del Covid nelle scuole. L’ultimo report, diffuso ieri, mercoledì 10 novembre, dalla Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, fotografa i dati cristallizzati a domenica 7 novembre, nell’ambito dell’ottava settimana di rilevazione dell’andamento della diffusione del contagio nella popolazione scolastica.

E questa volta anche il Lecchese, apparso settimana scorsa in controtendenza rispetto all’andamento regionale (i dati in quell’occasione si riferivano al 31 ottobre), conferma il trend lombardo con un andamento dei contagi in crescita.

In particolar modo nel nostro caso si registrano una classe in quarantena (con 12 bambini e un operatore scolastico) in una sezione della primissima infanzia (0-6 anni), due classi per 36 studenti alla primaria, 4 classi per 89 alunni alla secondaria di primo grado e 3 classi con 67 studenti alla secondaria di secondo grado.

A livello regionale, i contagi sono in crescita su tutte la fasce d’età, ad eccezione delle fasce 3-5 anni e 11-13 anni. Si conferma l’interessamento prevalente della classe d’età 6-10 anni sia per frequenza assoluta di casi che per tassi di incidenza.

Da segnalare che sono state introdotte delle novità in merito alla gestione dei casi Covid e alle relative quarantene in base a quanto previsto dalla Circolare ministeriale del 3 novembre (qui la pagina di Ats Brianza con tutte le informazioni https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2299-raccolta-tracciamento-contatti-scuola-riservato-ai-dirigenti-scolastici.html)