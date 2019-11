Scuola Kolbe, consegnati i certificati “Trinity College” a 30 alunni

Consegnati i certificati di inglese di “Trinity College”

Trenta alunni della scuola Kolbe di Rancio hanno superato l’esame

LECCO – Si è svolta nella mattinata di giovedì 31 ottobre la cerimonia di consegna dei certificati Trinity College London conseguiti da 30 studenti di terza della scuola secondaria di 1° grado Massimiliano Kolbe, che hanno sostenuto e superato con successo esami di diverso livello – fino al livello B1 – a seconda delle differenti competenze.

Gli esami del Trinity College London, ente certificatore internazionale attivo in oltre 60 paesi nel mondo (valutano in modo integrato Speaking & Listening e Reading & Writing e GESE di Trinity College London), godono di ampio riconoscimento a livello internazionale. In Italia, Trinity è presente nell’elenco pubblicato dal MIUR degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico.

“Grazie all’attento lavoro delle insegnanti di inglese – sottolinea il preside della Kolbe, Francesco Riva – possiamo proporre ai ragazzi di sostenere il grado di certificazione a loro più adatto. La preparazione avviene nelle ore curriculari di inglese, cinque alla settimana, di cui due svolte in compresenza da docente madrelingua. preparare i ragazzi per il giusto livello per ogni ragazzo, almeno due per ogni classe”.

La consegna rappresenta un’ottima occasione per celebrare il brillante lavoro svolto dalle docenti della scuola e per ribadire l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni Trinity, che costituiscono un valore aggiunto all’interno di un curriculum vitae e possono essere usate nel corso della carriera scolastica e universitaria o per ottenere punteggio nei concorsi pubblici.