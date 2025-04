Scuola. La primaria De Amicis tra i 12 nuovi plessi innovativi della Lombardia

Edilizia scolastica, firmato l’accordo tra regione e cassa depositi prestiti nell’ambito del programma InvestEu

Un investimento complessivo del valore di circa 109,5 milioni

LECCO – C’è anche l’intervento di completa ristrutturazione della scuola primaria De Amicis di Lecco tra i 12 progetti a livello regionale di rinnovamento del patrimonio di edilizia scolastica. Il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è stato firmato lunedì.

La cooperazione della durata biennale definita tra l’Amministrazione Regionale e CDP si prefigge di offrire alla popolazione studentesca del bacino di competenza, infrastrutture innovative che garantiscano finalità di integrazione tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità. Un percorso che potrà essere realizzato grazie al servizio di consulenza prestato da CDP e finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Programma InvestEU, e dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti.

La Regione Lombardia, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) per la XII Legislatura, intende identificare e sviluppare progetti di miglioramento dello stato del patrimonio scolastico e di realizzazione di scuole innovative, in coerenza con l’Obiettivo Strategico 3.1.3 ‘Potenziare le infrastrutture scolastiche, anche digitali’ del medesimo programma pluriennale. La volontà è quella di realizzare attraverso il ‘Bando Spazio alla Scuola’ il potenziamento dell’offerta educativa con la costruzione di 12 nuovi plessi educativi in altrettante località del territorio regionale per un investimento complessivo del valore di circa 109,5 milioni a fronte del quale esiste un contributo della Regione di circa 88,5 milioni.

CDP, nel suo ruolo di Advisory Partner della Commissione europea offrirà all’Amministrazione Regionale il proprio sostegno nella definizione di un sistema di monitoraggio delle fasi di realizzazione degli stessi programmi attraverso l’analisi e l’elaborazione dei dati relativi allo stato di avanzamento delle attività poste in essere dalla Regione. Inoltre, Cassa Depositi affiancherà l’istituzione nella valutazione dello stato di conservazione del patrimonio di edilizia scolastica e dei fabbisogni dal territorio di competenza, nella elaborazione della nuova programmazione triennale regionale attraverso la definizione di priorità strategiche e nell’individuazione di progetti pilota sperimentali nell’ambito del partenariato pubblico-privato.

“Investire nell’edilizia scolastica – dice Simona Tironi, assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia – significa costruire il futuro delle nostre comunità, offrendo agli studenti ambienti di apprendimento moderni, sicuri e sostenibili. Grazie alla collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e al supporto del programma InvestEU, Regione Lombardia compie un passo decisivo per realizzare infrastrutture educative all’altezza delle sfide contemporanee. I progetti rappresentano non solo un intervento edilizio, ma una visione: mettere al centro l’istruzione come motore di sviluppo e coesione sociale. L’innovazione educativa passa anche attraverso gli spazi, e i nostri ragazzi meritano il meglio per crescere, imparare e costruire il domani”.

“Grazie al sostegno del programma InvestEU – afferma Maria Elena Perretti, Responsabile Advisory di CDP – la collaborazione avviata proficuamente con la Regione Lombardia ci consente di lavorare a fianco dell’amministrazione per l’attuazione di un Programma di grande importanza per il territorio. Scuole non solo nuove ma innovative, pensate per una didattica adeguata alle esigenze attuali dei ragazzi e per porsi al centro dello sviluppo urbano. Insieme alla Regione e con il contributo del Competence Center Infrastrutture Sociali di CDP, lavoreremo inoltre per valutare lo stato complessivo del patrimonio di edilizia scolastica e individuare le direttrici di sviluppo per gli investimenti dei prossimi anni. Un’occasione preziosa per CDP che consolida il suo impegno nel promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese, generando benefici tangibili per i cittadini e per le comunità di riferimento”.

I nuovi plessi scolastici saranno realizzati a: