Scuola. Lecco verso la didattica in presenza per tutti gli studenti

Si sta valutando un doppio ingresso alle ore 8 e alle ore 9 limitatamente ai licei

Nella mattinata di oggi, mercoledì, il tavolo di coordinamento in Prefettura per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza

LECCO – In vista dell’anno scolastico alle porte, il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha nuovamente riunito il Tavolo di Coordinamento, al fine di programmare le attività volte a individuare le misure per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza. Nel corso dell’incontro – che si è svolto stamattina, mercoledì, in videoconferenza – sono state espresse ed esaminate le esigenze del Comparto Scuola, di quello dei Trasporti e degli Enti Locali.

Acquisiti i contributi dei partecipanti e tenuto conto dello scenario epidemiologico che classifica la regione Lombardia in zona bianca, tra le tre opzioni individuate all’esito del precedente incontro, tenutosi prima della pausa estiva, si è deciso di orientare l’attenzione verso l’opzione che prevede l’attività didattica in presenza per la totalità degli studenti con unico ingresso alle ore 8.

Tenuto conto della capienza all’80% dei mezzi di trasporto pubblici è stata evidenziata la necessità di potenziare il ricorso dei servizi aggiuntivi a cura di NCC (bus a noleggio). E’ stato, altresì, proposto alle Aziende di trasporto di valutare la realizzabilità dell’opzione di un doppio ingresso alle ore 8 e alle ore 9, con moduli orari di 60 minuti, limitatamente ai Licei, come proposto dai Dirigenti Scolastici.

Nei prossimi giorni sarà messa a punto la macchina organizzativa e il Prefetto, anche in vista dei prossimi incontri con le Regioni e le Autorità Governative, ha riconvocato il Tavolo per giovedì 2 settembre 2021.