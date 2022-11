Primo appuntamento del progetto sulla legalità “La scuola entra in carcere”

LECCO – Primo appuntamento, all’istituto Badoni di Lecco, del progetto sulla legalità “La scuola entra in carcere”, realizzato nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e proposto dagli insegnanti del Dipartimento di Lettere dell’Istituto Badoni per le classi quinte. All’incontro erano presenti: la Direttrice della Casa Circondariale di Lecco Antonina d’Onofrio, il Comandante Giovanna Propato, il Sostituto Commissario Emilio Angotti, l’Assistente Capo Matteo Zizza e l’educatrice della struttura Lucia Montanaro.

La Direttrice ha iniziato il suo intervento ricordando che all’interno del carcere si cerca di reinserire i detenuti attivando corsi di formazione e corsi scolastici, adempiendo così al ruolo di educatori. La missione del carcere è quella di reinserire e nel contempo integrare, grazie all’istituzione di corsi di studio e alfabetizzazione della cultura italiana agli stranieri detenuti, e fornire quegli strumenti che permettano di non reiterare l’illecito che ha privato loro, se pur momentaneamente, della libertà.

Il dottor Angotti ha sottolineato come la Costituzione Italiana, all’articolo 27, citi espressamente di attuare un’azione volta al recupero sociale del condannato, una sfida a cui non possono sottrarsi gli operatori carcerari, l’istituzione statale e la società. Il comandante ha spiegato che finiti i soldi guadagnati grazie allo svolgimento di mansioni all’interno del carcere, spesso l’ex detenuto commette nuovamente reati, pertanto il lavoro all’interno del carcere, oltre a dare la possibilità di guadagnare soldi per comprare beni come le sigarette e altro ancora, insegna al detenuto il rispetto delle regole e degli orari.

I ragazzi hanno ascoltato con curiosità e attenzione gli interventi di tutti i relatori e hanno rivolto loro domande puntuali e pertinenti. Sono stati infine sollecitati alla riflessione attraverso un’attività di interazione fra loro e i relatori, che ha portato a comprendere quanto poco conosciuta sia la realtà del carcere. Alla fine dell’incontro la Direttrice si è congratulata con gli studenti perché hanno dimostrato un’attenzione puntuale verso il mondo penitenziario, la volontà di andare oltre il pregiudizio, nell’ottica di valorizzare l’essere umano nella sua completezza come portatore di valori e potenzialità, accanto alla capacità di superare il confine e incontrare l’altro favorendo una conoscenza più vera, che permette di carpire il buono di ogni persona e restituire alla società persone migliori, come richiama la nostra Costituzione.

Un lungo applauso ha concluso una mattinata che sicuramente resterà negli occhi e nel cuore di tutti i presenti. Gli alunni visiteranno la Casa Circondariale di Lecco nel mese di novembre e incontreranno i detenuti.

Ai blocchi di partenza l’Orientamento in entrata dell’Istituto Badoni

Parte questa settimana l’Orientamento in entrata presso l’Istituto Badoni e lo fa con i “Campus”, attività laboratoriali rivolte alle ragazze e ai ragazzi di terza media, per scoprire l’offerta formativa degli indirizzi di studio attivi nella scuola. Le attività previste si svolgeranno in orario pomeridiano presso i laboratori del Badoni, con la partecipazione dei docenti delle materie tecniche che illustreranno ai ragazzi le modalità operative delle attrezzature e faranno toccare con mano la realtà della scuola.

La partecipazione è possibile solo previa iscrizione e consente di poter partecipare a più laboratori, afferenti a indirizzi diversi, in giornate appositamente calendarizzate. A ciascun laboratorio è abbinata una serata dedicata ai genitori dei ragazzi di seconda e terza media, per presentare l’offerta formativa dei diversi indirizzi e permettere una scelta consapevole del percorso scolastico successivo alla scuola di primo grado. Durante l’incontro i genitori potranno avere ulteriori informazioni inerenti all’indirizzo di studi e rivolgere delle domande per dei chiarimenti.

I laboratori previsti si concluderanno i primi giorni del mese di dicembre per dare l’opportunità di presenziare al primo Open day, previsto per il giorno sabato 3 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18; mentre un secondo appuntamento è fissato per sabato 14 gennaio 2023, sempre con lo stesso orario. Anche per questi due incontri è necessario prenotarsi, seguendo le indicazioni presenti sul sito della scuola. In queste due giornate le future leve del Badoni potranno toccare con mano la realtà dell’Istituto, assistendo ad attività durante le quali i ragazzi potranno rivolgere le loro domande e trovare una risposta alle loro curiosità. La visita comprenderà una presentazione dell’Istituto, aree comuni come il Progetto Biennio e i diversi laboratori presenti nella scuola. La possibilità di assistere in presenza a tutte queste iniziative, aiuta a restituire agli ambienti della scuola la loro giusta atmosfera e complessità, convinti che nulla riesca ad eguagliare i profumi e gli odori dell’officina meccanica o il fascino dei laboratori di elettrotecnica, informatica, chimica e fisica.