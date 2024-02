Scuola media Montessori a Calolzio: la raccolta firme dei genitori per aprire una sezione

Per i genitori dei bambini è possibile compilare e firmare l’apposito form online

CALOLZIOCORTE – Una comunicazione indirizzata alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte e una raccolta firme, in atto in questi giorni fra i genitori: le famiglie chiedono la possibilità di aprire una di una sezione di Scuola Secondaria di Primo Grado ( la scuola media n.d.r.) a didattica non frontale, ispirata ai principi della metodologia montessoriana.

L’input arriva dai genitori dei bambini frequentanti le Scuole Primaria Montessori di Erve, Primaria Senza Zaino di Monte Marenzo, Infanzia di Erve e Infanzia Montessori di Lorentino. “Si è riscontrato interesse anche in famiglie di altri istituti comprensivi nei territori limitrofi grazie al crescente numero di genitori che scelgono per i propri figli metodi di apprendimento innovativi”, spiegano i genitori.

“Tutte le famiglie che hanno figli da zero a dieci anni che vogliono sostenere con una firma la domanda di apertura di una sperimentazione di Secondaria di Primo Grado Montessoriana nel territorio lecchese possono farlo attraverso questo link”, spiegano le famiglie, diffondendo il form online da compilare (è possibile farlo cliccando qui: https://forms.gle/chCBhGMyBpz5Xn9s9 )

“È importante comprendere – continuano i genitori promotori – che la firma è semplicemente a sostegno, non vincola nessuno, crea solo opportunità nuove e offre a tutti la possibilità di scegliere liberamente e responsabilmente l’approccio educativo che reputa migliore per i propri figli. È un gesto di civiltà che non toglie niente a ciò che già esiste”.