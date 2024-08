Scuola. Nominati i reggenti nei 13 istituti scolastici “scoperti”, tante le conferme

Ufficializzato l’elenco dei dirigenti scolastici individuati dal Ministero

Molte le conferme in continuità con la situazione dello scorso anno scolastico

LECCO – Nella giornata di ieri, martedì 27 agosto, è stato ufficializzato l’elenco dei reggenti individuati dal Ministero per coprire l’incarico nei 13 istituti scolastici della Provincia di Lecco che sono sprovvisti di un Dirigente. L’elenco è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

Ricordiamo che le assunzioni dei nuovi dirigenti scolastici sono bloccate a causa di un recente provvedimento del Tar del Lazio che ha imposto lo stop alla nomina di 519 vincitori (oltre 200 in Lombardia) di un concorso straordinario per presidi. Il provvedimento fa riferimento al concorso ordinario per dirigenti scolastici tenutosi nel 2017, che ha generato una lunga serie di ricorsi e controricorsi. Per risolvere l’impasse è stato organizzato un concorso straordinario riservato ma la situazione si è ulteriormente complicata a causa del nuovo intervento del Tar del Lazio che ha sospeso, in via cautelare, l’assunzione dei vincitori di questo concorso riservato. Si attende il 5 di settembre, quando il Tar si esprimerà nel merito.

Per quando riguarda i 13 istituti della Provincia di Lecco sono molti i dirigenti scolastici confermati in continuità con la situazione dello scorso anno scolastico. Ecco l’elenco dei reggenti nominati.