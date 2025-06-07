Scuola, oggi l’ultimo giorno prima delle vacanze estive. Il calendario della Maturità 2025

Ultima campanella per gli studenti

I maturandi si preparano all’Esame di Stato, la prima prova iil 18 giugno

LECCO – Oggi suona l’ultima campanella dell’anno scolastico per gli studenti lecchesi: è ufficialmente arrivato il tanto atteso ultimo giorno di scuola.

Le vacanze sono iniziate ieri (venerdì) per gli alunni delle scuole primarie, mentre per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado le lezioni termineranno oggi. Sarà poi il momento di salutarsi e riposarsi. O quasi. Gli alunni delle classi quinte delle scuole superiori, infatti, non possono ancora rilassarsi del tutto: li attende la maturità 2025.

Il calendario della maturità

Sono oltre mezzo milione, in tutta Italia, gli studenti che dovranno affrontare l’Esame di Stato, tappa fondamentale nel percorso scolastico, mentre le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi.

L’appuntamento con la prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi, è fissato per mercoledì 18 giugno. I candidati avranno sei ore di tempo e potranno scegliere tra tipologie e tematiche diverse: saranno sette le tracce che faranno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Il giorno successivo, giovedì 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, specifica per ogni indirizzo di studio (QUI LE INFORMAZIONI SULLE MATERIE).

Infine, nelle settimane successive, si svolgeranno i colloqui orali, che segneranno la fine del percorso scolastico e l’ingresso in una nuova fase della vita.

Per tutti gli altri, però, da oggi inizia l’estate: un momento di libertà, svago e meritato riposo dopo mesi di studio, interrogazioni e compiti. Zaini in spalla per l’ultima volta, abbracci tra compagni e insegnanti, e, ovviamente, tanti buoni propositi per settembre.