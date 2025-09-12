Scuola primaria S.Stefano, grazie ai genitori un ritorno a scuola più accogliente

Nei giorni scorsi il comitato genitori VivaceMente ha ritinteggiato i corridoi del primo piano

L’assessore Sacchi: “Spazi più accoglienti e decorosi per bambini e insegnanti”

LECCO – Un esempio concreto di collaborazione tra famiglie, scuola e istituzioni. Alla scuola primaria di Santo Stefano, i corridoi del primo piano sono stati completamente tinteggiati in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, grazie all’impegno del Comitato genitori VivaceMente e al supporto del Comune.

A ringraziare pubblicamente le famiglie è stata l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, che ha sottolineato l’importanza di questo gesto: “Un grazie da parte mia e dell’amministrazione al Comitato genitori Vivacemente per essersi messo al servizio della comunità e della scuola dei figli. Hanno pitturato tutto il corridoio del primo piano, rendendo gli spazi più accoglienti per bambini e insegnanti”.

L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune, che ha fornito stucco e pitture, mettendo così a disposizione i materiali necessari per portare a termine il lavoro. Nel corso dell’estate, poi, il Comune aveva effettuato un intervento di manutenzione su due bagni della scuola.