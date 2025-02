Scuola. Progetto interessante per i ragazzi della Fondazione Clerici di Lecco

Modulo formativo di trenta ore per gli edili

Progetto nato in collaborazione con le aziende AL-MA e Vanoncini SP

LECCO – Gli studenti delterzo anno del corso per “Operatore edile” della Fondazione Luigi Clerici di Lecco hanno svolto un modulo formativo di trenta ore sulla posa diorditure, pareti e controsoffitti in cartongesso. Il progetto è nato grazie alla collaborazione di due aziende del territorio, la “AL-MA” e Vanoncini SPA.

“Ringraziamo tutti gli attori che hanno investito e consentito di poter effettuare questo modulo. In primis AL-MA di Alessandro Mazzoni e Vanoncini SPA; grazie al loro supporto e aiuto, i ragazzi di terza hanno sperimentato tecniche e tecnologie nuove. I sistemi a secco crescono strutturalmente e, grazie alla collaborazione con le imprese del territorio, la scuola vuole dare ai propri studenti tutte le competenze necessarie per rispondere ai bisogni del mercato” dichiara il coordinatore Stefano Bonacina.

Il modulo ha fornito competenze pratiche per la posa corretta di strutture metalliche e rivestimento con lastre in cartongesso per pareti divisorie e controsoffitti; si sono sperimentate altresì le tecniche di isolamento termico e acustico con l’uso del cartongesso.

Il progetto si poneall’interno del percorso formativo del corso per operatore edile ed è inserito nei progetti di collaborazione con imprese e realtà del territorio.

“Si conclude questo percorso sul sistema costruttivo a secco, e non posso che essere fiero! Abbiamo condiviso esperienze uniche, lavorato con passione, costruito un vero team e puntato sempre più in alto con ambizione – dichiara il docente Alessandro Mazzoni – un grande grazie a tutti partecipanti del corso! È stato un piacere accompagnarli in questa formazione e vedere crescere in loro lo spirito artigiano. Con impegno e sicurezza, hanno affrontato ogni sfida con un chiaro obiettivo: imparare e migliorare”.