Si alza il numero di alunni a casa in Dad a causa di positività o contatti con positivi

Circa seicento le classi con positivi, 320 operatori scolastici a casa

LECCO – Crescono in modo esponenziale i numeri degli studenti costretti a casa da scuola per via del Covid: sono oltre 8 mila ora gli alunni della nostra provincia in quarantena per positività o casi di positività tra i propri contatti familiari o tra i propri compagni di classe.

Numeri praticamente raddoppiati rispetto alla scorsa settimana quando erano circa 4 mila gli studenti in Dad negli istituti lecchesi.

Sono 142 le classi delle scuole dell’infanzia a casa, per un totale di 1.677 bimbi. Alla primaria invece sono 2.077 alunni per 164 classi.

Alle scuole medie si contano 1.011 studenti in quarantena in 65 classi mentre alle superiori sono 242 le classi con almeno uno studente in quarantena e un totale di 3.827 alunni.

Aumentano anche le assenze per Covid tra gli operatori scolastici, oltre trecento quelli assenti da lavoro per positività o contatti con positivi, di cui 158 lavoratori della scuola dell’infanzia, 123 alle primarie, 29 alle scuole medie e 10 operatori scolastici alle superiori.