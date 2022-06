La primaria De Amicis di Lecco sarà ristrutturata, lavori finanziati dal bando regionale

Durante il cantiere, gli studenti saranno trasferiti nei moduli prefabbricati già usati dal Liceo Manzoni

LECCO – Buone notizie dal Pirellone: tra i vincitori del bando regionale ‘Spazio alla Scuola’ c’è anche il progetto presentato dal Comune di Lecco per la ristrutturazione della scuola De Amicis.

La Regione ha stanziato 60 milioni complessivamente, assegnati a nove progetti per la realizzazione di nuove scuole o ristrutturazione dell’esistente. Di queste risorse, 5 milioni sono stati destinati a Lecco per gli interventi alla primaria di via Amendola.

Obiettivo del progetto presentato dal Comune è avere una scuola innovativa in un quartiere che sta assumendo un nuovo volto alla luce del progetto di riqualificazione dell’Ex Piccola che si avvale della presenza del Politecnico.

La riqualificazione per le aule, per i laboratori, per le parti comuni (atrii, biblioteca, foyer, ecc.), riguarda gli arredi, scelti affinché l’uso degli spazi si possa organizzare in modo variabile (scenari e configurazioni) a seconda delle esigenze di lavoro e di studio. Così, grazie ad arredi che possono ospitare molteplici cambi d’utilizzo, le aule passano dall’essere classi specialistiche (arte, musica, scienze, ecc.) ad aule nuove e flessibili nella progettazione, dedicate al lavoro in gruppo e/o alla scoperta. Sarà inoltre installato di un sistema di parete comunicativa, teaching wall.

Gli interventi di riqualificazione riguarderanno anche gli spazi esterni: il cortile interno, che si trasforma da ‘retro asfaltato’ a spazio di apertura e connessione attraverso l’Agorà, l’Eureteka (un ambiente di apprendimento, modulare, flessibile, reversibile, collocato internamente a spazi scolastici esistenti, al confine con l’esterno e accessibile anche dal campus del politecnico) e lo spazio sportivo all’aperto; la corte, tramite trasformazione del cortile principale della scuola in aula verde per attività educative all’aperto, il Giardino della biblioteca e l’orto.

Durante tutto il cantiere gli studenti della scuola primaria de Amicis saranno allocati presso i moduli prefabbricati realizzati nel campus scolastico sito in via XI Febbraio che aveva già ospitato l’attività del Liceo Manzoni.

Spazi che gli studenti della De Amici potrebbero condividere con gli studenti della Carducci, scuola per quale sono già previsti dei lavori, con tutta probabilità nel corso del prossimo anno scolastico (vedi articolo). I moduli avrebbero locali sufficienti ad accogliere entrambe le scuole in un’unica temporanea sede.