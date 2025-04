Scuola. Rinnovo RSU, il voto premia la Uil: “Ora avanti con impegno”

1.839 i voti ottenuti dalla Uilscuola

Fusco: “I lavoratori hanno detto chiaramente da che parte stanno”

LECCO – Esulta la Uil Lario per l’esito delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unite del comparto ‘Istruzione e Ricerca’ che si sono svolte la scorsa settimana, il 14, 15 e 16 aprile. “La nostra organizzazione sindacale è stata la più votata in Provincia – ha fatto sapere Francesco Fusco, Segretario Generale Uilscuola Lecco – siamo stati presenti con le nostre liste in 41 scuole, ottenendo complessivamente 1.839 voti, un incremento netto rispetto a tre anni fa. I lavoratori hanno chiaramente detto da che parte stanno”.

Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro svolto negli scorsi anni e che continuerà ad essere portato avanti: “Il nostro compito è lavorare e stare vicino alle persone – ha detto Fusco – da questo importante risultato ricominceremo subito a metterci all’opera, guardando ai prossimi tre anni”.

Diversi i problemi dei lavoratori del mondo scolastico che il sindacato intende non lasciare irrisolti: “Nel nostro programma c’era uno specifico impegno a sostegno dei precari, sia docenti che personale Ata – ha spiegato Fusco – non vogliamo che la scuola finisca nei vincoli di Bilancio del Governo, in un paese serio la scuola deve essere fnanziata”. L’altro aspetto è relativo all’organico: “Negli ultimi anni abbiamo subito una legge finanziaria che sta dimensionando le scuole, in particolare in mancanza di alcuni parametri, ad esempio un certo numero di studenti, i plessi verranno accorpati e questo causerà la perdita di posti di lavoro, senza contare il calo demografico che saremo chiamati ad affrontare nei prossimi anni”. Infine l’edilizia scolastica, la sicurezza a scuola e il tema delle assunzioni nei concorsi: “Il lavoro da fare è tanto ma noi non ci tiriamo avanti” ha concluso Fusco “grazie a tutti coloro che hanno votato per noi, continueremo ad impegnarci”.