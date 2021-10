Quattro classi e 91 studenti in quarantena al 10 ottobre nella nostra Provincia

Non risultano operatori scolastici in isolamento fiduciario

LECCO – Quattro classi coinvolte per un totale di 91 studenti in quarantena. A una settimana dal primo report di monitoraggio di diffusione del Covid 19 nelle scuole diffuso da Regione Lombardia (direzione Generale Welfare – UO Prevenzione) è in calo nel Lecchese il numero di classi e alunni coinvolti in casi di positività al coronavirus.

I dati relativi infatti al 3 ottobre evidenziavano infatti 103 studenti in quarantena, 5 classi e nessun operatore scolastico in isolamento fiduciario: quelli relativi al 10 ottobre vedono 4 classi totali coinvolte (una primaria con 23 bambini, una media con 20 alunni e due superiori con 48 studenti) e ancora una volta nessun operatore scolastico posto in quarantena.

Anche il tasso di incidenza del Covid a scuola è in diminuzione rispetto alla settimana precedenza praticamente in tutte le fasce d’età ad eccezione di quella in cui sono collocati gli alunni delle scuole medie inferiori.

Nello specifico l’incidenza, calcolata su una popolazione scolastica di 100mila persone, è passata da 28 (settimana dal 27 settembre al 3 ottobre) a 21 all’asilo nido, da 42 a 27 per la fascia 3 – 5 anni e da 42 a 35 per la primaria. In controtendenza la scuola secondaria di primo grado dove da 32 si è saliti a 35 mentre per quanto riguarda le superiori il tasso di incidenza è sceso da 23 a 18 casi ogni 100mila persone.