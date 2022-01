Circa 300 classi e 4 mila alunni in quarantena per casi di positività

Sono invece 131 gli operatori scolastici assenti per ‘Covid’

LECCO – Il dato complessivo è di 293 classi, 3.912 studenti e 131 operatori scolastici in quarantena: è quanto emerge dal report di Regione sulla situazione delle scuole in provincia di Lecco in rapporto all’emergenza Covid.

Già ieri (vedi articolo) avevamo dato conto del numero delle classi in quarantena, il bollettino ufficiale contiene anche il dato relativo agli alunni costretti a seguire le lezioni da casa per casi di positività o contatti con positivi: sono 547 i bimbi e 69 gli operatori delle scuole dell’infanzia in quarantena, 1.456 gli alunni e 56 gli operatori scolastici delle primarie, 774 gli studenti e 6 gli addetti del personale delle medie e 1.107 gli studenti in isolamento delle superiori.

“Il trend dei contagi – scrive la Regione – risulta in aumento in quasi tutte le fasce di età considerate, in particolare nella fascia d’età 3-5 anni. Si evidenzia lieve decremento nella fascia d’età 14-18, rispetto alla settimana precedente”.