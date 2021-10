Scuola. Torna Orientalamente: “Risposta concreta a studenti e famiglie”

Dal 16 al 23 ottobre presso la sede della Comunità Montana Valsassina

Successo per la rassegna provinciale che vuole aiutare gli studenti a compiere la loro scelta di vita

LECCO – Dopo qualche anno di assenza torna Orientalamente, la rassegna provinciale dell’orientamento. “Di fatto è un nuovo inizio ma si riparte da dove ci eravamo lasciati – ha detto il consigliere provinciale Felice Rocca durante la presentazione dell’evento avvenuta questa mattina, martedì, in provincia -. Arriviamo da due anni difficili per la scuola e ci sembrava doveroso restituire un po’ di normalità ai nostri ragazzi”.

A luglio la decisione di riproporre un modello che era vincente e di successo: “Anche grazie a fondi che non vedevamo da tempo, abbiamo deciso di organizzare la rassegna con entusiasmo e la risposta è stata ottima: su un bacino di circa 2.900 studenti, l’adesione ha superato l’80%. Saranno presenti 14 aree orientative e 22 attività laboratoriali – ha continuato Rocca -. Questo è anche un anno particolare perché la provincia di Lecco chiederà a Regione Lombardia di arricchire la propria offerta formativa: dall’anno 2022/23 sarà possibile scegliere anche l’indirizzo di agraria a Colico, poi ci sarà un possibile indirizzo di elettronica presso un istituto del territorio. Poi ci sono anche le aziende che andranno a stimolare l’offerta formativa perché parliamo del presente e del futuro non solo dei ragazzi ma di un territorio che ha necessità di manodopera qualificata”.

“L’intenzione è quella di riproporre una rassegna che sia orientativa e possa dare una risposta concreta ai ragazzi e alle loro famiglie in continuità con l’attività didattica nelle scuole – ha detto Cristina Pagano, dirigente del settore scuola della Provincia -. Tra le novità c’è quella di rendere la rassegna itinerante, con l’esordio nella sede della Comunità Montana Valsassina a Barzio, per rendere sempre più viva e a contatto con i giovani l’esperienze. Due sono gli obiettivi fondamentali: ridurre la dispersione scolastica e ridurre il ri-orientamento dei ragazzi”.

Una rassegna organizzata in stretta collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco rappresentato da Raffaele Cesana: “Siamo soddisfatti dei risultati di questa rassegna che rappresenta un grande richiamo per studenti e famiglie che sono chiamati a una scelta di vita. L’offerta formativa sarà divisa in aree alle quali appartengono tutte le filiere educative del territorio”.

Rassegna che vede il coinvolgimento di Apaf (Agenzia Provinciale Attività Formative): “Apaf è stata chiamata per fornire un supporto logistico e tecnico – ha detto Daniela Crimella -. Ci stiamo occupando di consentire che l’evento si svolga in sicurezza organizzando due tensostrutture aggiuntive agli spazi messi a disposizione per accoglienza e spazio aziende. Ci sarà un check-point per la misurazione della temperatura e controllo del green pass per gli adulti. I ragazzi arriveranno scaglionato con entrate e uscita distinte per non farli mai incontrare”.

Soddisfatto Vittorio Ruberto, dirigente scolastico del comprensivo Lecco 1 capofila: “Credo sia fondamentale che le scuole mettano l’alunno al centro del processo di apprendimento e del processo di orientamento – ha detto -. Orientare una persona significa seguirla, educarla e formarla e la rassegna Orientalamente guarda a un’attività qualitativa. I veri attori non siamo noi ma gli alunni e il risultato finale sarà il loro successo formativo. Non è una rassegna per promuovere i vari istituti ma per far capire agli alunni, tutti, quello che potrebbe essere il loro percorso da grandi”.

L’inaugurazione della rassegna è in programma sabato 16 ottobre, mentre sono previste due visite guidate dedicate ai genitori, su prenotazione, sabato 16 ottobre dalle 10 alle 13 e sabato 23 ottobre dalle 14 alle 16.30 (arrivi scaglionati ogni mezz’ora). Per iscrizioni: 0341 295549; 0341 295540; 0341 295 564; antonella.cassinelli@provincia.lecco.it.

LA LOCANDINA DELL’EDIZIONE 2021 DI ORIENTALAMENTE