Scuola, via libera al nuovo Hackathon regionale: 60mila euro per educare i giovani alla sicurezza digitale

La Commissione Cultura della Regione Lombardia approva all’unanimità il programma per il triennio 2026-2028

L’obiettivo è contrastare bullismo e cyberbullismo promuovendo cittadinanza digitale e sicurezza online

LECCO – La Commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità il rinnovo dell’Hackathon regionale dedicato all’uso consapevole delle tecnologie digitali e di internet. Il progetto proseguirà per il triennio 2026-2028 grazie a uno stanziamento complessivo di 60mila euro, pari a 20mila euro per ciascun anno.

L’iniziativa rientra nell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, previsto nell’ambito delle azioni di contrasto al bullismo, al cyberbullismo e ai fenomeni delle baby gang.

L’Hackathon, giunto alla sua ottava edizione dopo le sette realizzate tra il 2018 e il 2025, è una vera e propria “maratona di idee” che coinvolge studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dei centri di formazione professionale. Organizzati in squadre, i ragazzi sono chiamati a sviluppare progetti e soluzioni innovative sui temi della sicurezza digitale e della cittadinanza online.

A illustrare il provvedimento è stata la consigliera regionale Chiara Valcepina (FdI), che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa. “L’Hackathon non è una semplice competizione. Favorisce il lavoro di squadra, la capacità di risolvere problemi e lo sviluppo delle competenze digitali e comunicative. I ragazzi diventano protagonisti della sicurezza online e promotori di comportamenti responsabili nella rete”.

Sulla stessa linea la presidente della Commissione Cultura Anna Dotti (FdI), secondo cui il progetto contribuisce a rafforzare la cultura della sicurezza e della cittadinanza responsabile tra studenti, famiglie e docenti.

Ogni anno l’organizzazione dell’evento sarà affidata a un istituto scolastico diverso, selezionato attraverso un bando dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia. I progetti dovranno concentrarsi su tre temi principali: la sicurezza informatica, il rispetto reciproco nelle comunità digitali e la promozione della cittadinanza digitale attiva.

Le risorse regionali serviranno a coprire le spese per il personale coinvolto, i materiali didattici, i trasporti e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

L’Hackathon rappresenta uno dei sei progetti inseriti nell’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028. Il programma comprende anche il potenziamento dei Centri di Promozione della Legalità “Falcone e Borsellino”, diverse borse di studio dedicate alla memoria di figure simboliche della legalità e della storia italiana, oltre a iniziative di educazione stradale rivolte agli studenti.

L’obiettivo dichiarato è affrontare il tema della sicurezza in modo trasversale, unendo educazione civica, legalità, sicurezza digitale, prevenzione stradale e tutela del territorio in un unico percorso formativo rivolto alle nuove generazioni.