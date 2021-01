Scuole, la Prefettura: “Didattica in presenza garantita al 50% degli studenti”

Approvato ‘l’addendum’ al documento operativo in vista della ripresa delle lezioni il 7 gennaio

Il 4 gennaio una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

LECCO – Il Tavolo di Coordinamento prefettizio ha approvato un ‘addendum’ al documento operativo per il coordinamento scuola-trasporti in vista della ripresa delle lezioni in presenza negli istituti superiori provinciali il prossimo 7 gennaio.

L’integrazione riepiloga i servizi aggiuntivi da attuare a cura delle società che gestiscono i trasporti e fornisce una prima stima dei relativi costi, secondo una valutazione preliminare che potrà variare in funzione delle effettive necessità e della disponibilità di operatori sul mercato.

Con riferimento all’Ordinanza del 24 dicembre 2020 del Ministro della Salute (che stabilisce che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza alle superiori sia garantita al 50 per cento della popolazione studentesca interessata), il Tavolo di coordinamento ha deliberato che, nel periodo dal 7 al 15 gennaio, le Istituzioni scolastiche adottino le misure per garantire la didattica in presenza alla prescritta percentuale di popolazione studentesca.

“Anche per il periodo compreso tra il 7 ed il 15 gennaio 2021, sono stati confermati i due scaglioni orari delle ore 8.00 e delle ore 9:40, prevedendo la rimodulazione al 25 per cento circa del numero di studenti in ingresso in ciascuna fascia oraria” spiegano dalla Prefettura. Unica eccezione è costituita dall’istituto scolastico di Colico per il quale si è mantenuto l’unico orario delle ore 8.00, con rideterminazione al 50 per cento della popolazione studentesca come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute in data 24 dicembre 2020.

“Il quadro complessivo dei servizi di trasporto aggiuntivi è stato, invece, prudenzialmente mantenuto ai livelli previsti dal Documento operativo approvato con delibera del 21 dicembre scorso., anche nel periodo tra il 7 ed il 15 gennaio 2021, in cui la didattica in presenza è garantita al 50 per cento della popolazione studentesca”.

Per la definizione del dispositivo dei servizi di controllo nelle stazioni, in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale e nei punti critici dei tratti di strada solitamente percorsi dagli studenti, prima della ripresa delle attività didattiche, è prevista per il prossimo 4 gennaio una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il coordinamento dell’attività di prevenzione di eventuali assembramenti svolta dalle Forze di polizia con quella delle altre forze che vi concorreranno.