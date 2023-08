Scuole, nominati i presidi reggenti per il 2023/24: ecco le novità

Sono nove gli istituti comprensivi e due le scuole superiori che vedono alla guida dei reggenti. Incarico provvisorio invece all’Ic di Casatenovo

Completato il quadro della situazione per quanto riguarda le dirigenze delle scuole lecchesi

LECCO – Completato il puzzle delle nomine dei presidi delle scuole lecchesi. La procedura si è chiusa ieri, mercoledì 30 agosto, con la pubblicazione sul sito dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia delle assegnazioni per le reggenze annuali per l’anno scolastico 2022/23 in partenza il 5 settembre per le scuole materne e il 12 settembre per le scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado.

Undici, complessivamente, le scuole che erano rimaste in cerca di dirigente scolastico, di cui nove istituti comprensivi e due istituti superiori.

A queste si aggiunge l’istituto comprensivo di Casatenovo, il cui preside titolare Ettore Melchionna è in aspettativa per motivi personali. L’ufficio scolastico regionale ha affidato quindi un incarico temporaneo di presidenza, fino al 31 dicembre, ad Alessandra Ansaldi, dirigente dell’istituto comprensivo di Besana Brianza.

Venendo alle reggenze annuali, Sabrina Scola, già dirigente al liceo Agnesi di Merate, è stata confermata come reggente al Manzoni di Calolzio in via Nullo.

Confermate nell’incarico di reggente Mariacristina Cilli a Cernusco; Viviana Patricelli a Cassago e Stefania Perego a Valmadrera mentre a Premana, sede sottodimensionata e quindi priva di un dirigente titolare, è stato nominata Lorenza Martocchi, già in forze a Bellano.

Novità all’istituto comprensivo Carducci di Olginate dove, dopo la partenza di Mariapia Riva, nominata titolare alla Stoppani Lecco 3 e reggente a Galbiate, la dirigenza verrà affidata a Luisa Zuccoli, già alla guida dell’istituto superiore Badoni. A Robbiate invece la reggenza è stata conferita a Michelina Maddalena Ciotta, preside all’Einstein di Vimercate mentre all’Ic San Giovanni Bosco di Cremeno arriverà Maria Luisa Montagna, dirigente del liceo Manzoni di Lecco.

Dario Maria Crippa, già dirigente a Villa Greppi, assumerà anche la guida dell’istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo mentre al Viganò di Merate, dopo il pensionamento della preside Campeggi, arriverà, come reggente, Gianluca Mandanici, già preside al Fiocchi di Lecco.