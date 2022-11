Scuole sicure: fondi per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di droga

Accolte le domande presentate dai comuni di Calolzio, Casatenovo e Merate

Il Ministero dell’Interno ha concesso un contributo nell’ambito dell’iniziativa finalizzata al contrasto di droga nei pressi delle scuole

LECCO – Prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici: accolte le domande presentate dai comuni di Calolziocorte, Casatenovo e Merate nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure 2022/2023”. Sono Calolziocorte, Casatenovo e Merate, i tre comuni della provincia di Lecco destinatari del contributo finanziario concesso dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa finalizzata al rafforzamento dell’azione di prevenzione e contrasto di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Le istanze progettuali, già esaminate e approvate nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 settembre, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio, sono state accolte per l’intero importo richiesto a finanziamento e, rispettivamente, pari a 12.937,48 euro per il comune di Calolziocorte, 1.645,11 euro per Casatenovo e 13.177,38 euro per Merate. Il contributo concesso è stato erogato sia a copertura delle spese correnti che delle spese di investimento.