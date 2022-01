Segnalazione da Laorca. Sacchi neri puntualmente abbandonati sul marciapide

Succede lungo corso Monte Ortigara. Residenti infastiditi

“C’è qualcuno che, probabilmente per pigrizia e comodità, se ne infischia delle disposizioni che regolamentano la raccolta rifiuti”

LECCO – Sacchi neri abbandonati a bordo strada nonostante l’introduzione di quelli rossi dalla scorsa estate. Succede a Laorca (Lecco), da dove giunge l’accorata segnalazione di alcuni residenti.

“C’è chi, probabilmente per pigrizia e comodità, se ne infischia delle disposizioni che regolamentano la raccolta rifiuti indifferenziati nel comune di Lecco e ogni settimana lasciano lungo corso Monte Ortigara due o tre sacchi neri, nonostante siano stati aboliti da anni in favore dei sacchi trasperenti e dalla scorsa estate da quelli rossi per la misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati”.

Una situazione che sta creando diverse lamentele: “E’ vergognoso – proseguono i residenti – I sacchi vengono lasciati a bordo strada con il pericolo di finire sulla carreggiata e, come spesso accade, che venagono aperti nottetempo dai gatti con il pattume che finisce in ogni dove. Siamo consapevoli che questo sia l’ultimo dei problemi di una città come Lecco, ma è altrettanto vero che la situazione sta diventando fastidiosa. L’auspicio è che chi di dovere intervenga, anche perchè la zona non è poi così popolosa da non riuscire a risalire ai reponsabili di un comportamento scorretto e maleducato che andrebbe sanzionato”.