Nessuno striscione né volantini, camminano per il centro vestiti con una tuta bianca

Forse un flash mob o una performance artistica, anche se al momento non è dato sapere il motivo della dimostrazione

LECCO – Da questa mattina, sabato 27 novembre, stanno girando silenziosi per la città, vestiti con una tuta bianca e col viso coperto da una maschera bianca, prima nella zona della stazione e poi nelle piazze del centro di Lecco. In tanti ci hanno segnalato la presenza di un gruppetto di persone, quattro o cinque, che sembrano usciti dalla serie televisiva “Csi – Scena del crimine”.

Non dicono nulla, non hanno cartelli né striscioni, nessuno slogan o volantino da distribuire ai passanti, ma sicuramente hanno attirato l’attenzione dei molti cittadini che li hanno incrociati per le vie del centro. Chi si è rivolto a loro ha ricevuto solamente un cordiale saluto, senza una spiegazione del significato della loro presenza. Forse un misto fra una performance artistica e una provocazione. I personaggi si sono poi diretti all’esterno di alcune scuole mischiandosi fra gli studenti in uscita, mostrandosi molto interessati a manifestarsi proprio fra i giovani.

Una performance o un semplice gesto anonimo? Al momento vige il mistero ma la promessa espressa da alcuni di loro è di ritornare a breve sullo stesso percorso. Vedremo se prossimamente se ne saprà di più…