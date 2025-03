Modalità e procedure da adottare per un miglior governo del territorio

“Un supporto concreto ai Comuni, ai funzionari degli enti territoriali e ai professionisti del settore”

LECCO – La Provincia di Lecco e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano organizzano il ciclo di 6 seminari Pianificazione territoriale e paesaggio: adempimenti e opportunità.

I seminari, in programma da aprile a novembre dalle 9.00 alle 13.00 nella sala don Ticozzi della Provincia di Lecco e sulla piattaforma Teams, affronteranno specifiche tematiche della pianificazione territoriale e del paesaggio nel contesto lecchese, approfondendo, in particolare, le modalità e le procedure da adottare per un miglior governo del territorio.

Attraverso il coinvolgimento di diversi attori, tra cui referenti tecnici di enti e amministrazioni pubbliche, professionisti e studiosi con differenti background disciplinari, nella prima sezione (aprile-giugno) verranno svolti approfondimenti tecnici e normativi che, alle diverse scale, convergono nei Piani di governo del territorio (Pgt).

Nella seconda parte (settembre-novembre) verrà affrontato il tema del paesaggio, con un focus sulle peculiarità del lecchese, mediante approfondimenti sulla normativa di settore e sulle opportunità che possono derivare da una gestione consapevole del territorio.

Il primo incontro, Piani di governo del territorio (Pgt) e valutazione di compatibilità al Ptcp. Il ruolo della Vas e degli strumenti sovraordinati prima dell’adozione, si terrà mercoledì 2 aprile con adesioni entro venerdì 28 marzo compilando il seguente Form di iscrizione.

Al termine del ciclo di seminari verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

“Nel nostro ruolo di Casa dei Comuni e nell’ambito delle iniziative per i 30 anni della Provincia di Lecco – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Pianificazione territoriale Luca Caremi – abbiamo pensato di organizzare questi incontri per fornire un supporto concreto ai Comuni, ai funzionari degli enti territoriali e ai professionisti del settore. I seminari saranno caratterizzati anche dalla presentazione di alcune esperienze di buone pratiche utili a dimostrare come la necessità di rispettare adempimenti norme e prescrizioni può essere anche l’occasione per sperimentare modelli o approcci innovativi per il governo del territorio”.

“Il ruolo delle Province e il tema della pianificazione alla scala sovracomunale – commenta Emilio Guastamacchia referente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano – hanno, da sempre, caratterizzato numerose attività di ricerca scientifica del nostro Dipartimento nella prospettiva di voler indagare quali piani, progetti o politiche territoriali possono attivare processi virtuosi di governo del territorio; il ciclo di seminari sarà l’occasione per indagare queste tematiche sul territorio lecchese”.